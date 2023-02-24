Блинкен: США предоставляют Украине более $10 миллиардов финансовой помощи 24.02.2023, 22:40

Энтони Блинкена

Америка объявила дополнительную энергетическую помощь для украинцев.

В пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки сообщили о предоставлении Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

- Сегодня по согласованию с Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов мы объявляем о помощи на сумму свыше 10 миллиардов долларов, включая бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную энергетическую помощь для поддержки украинцев, пострадавших от атак России, - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское правительство может продолжать удовлетворять неотложные потребности своих граждан, включая здравоохранение, образование и службы экстренной помощи. Экономическая помощь США помогла сплотить других международных доноров, включая обязательства Европейской комиссии, Японии, Канады и Великобритании до 2023 года.

- Поскольку Россия продолжает свои безжалостные атаки на украинскую гражданскую и критически важную энергетическую инфраструктуру, мы также работаем с Конгрессом о предоставлении дополнительной энергетической помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, которые позволят нам удовлетворить неотложные потребности, включая критически важное оборудование для электросетей, - добавил Блинкен.

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