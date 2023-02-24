закрыть
24 февраля 2023, пятница, 23:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Переговоров с рашизмом не будет»

  • 24.02.2023, 22:54
«Переговоров с рашизмом не будет»
Владимир Зеленский

Ключевые заявления Зеленского во время пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы во время пресс-конференции «Февраль. Год несокрушимости», прошедшей в пятницу, 24 февраля, и посвященной годовщине неспровоцированного вторжения путинского режима в независимую Украину.

«Униан» привел ключевые высказывания украинского лидера в ходе ответов на вопросы журналистов, прибывших в столицу со всего мира.

О формуле мира

- Мы делаем конкретные шаги. Украина инициировала «формулу мира» на G20. Мы предложили шаги. Сегодня мы видим заинтересованность в выполнении этой формулы мира и поддержку. Любые переговоры с Россией могут быть только на основе «формулы мира», которая подразумевает вывод всех российских войск из Украины. Наша задача - привлечь абсолютно всех и показать миру: вот оно, уважение к территориальной целостности, к Уставу ООН, к жизни и праву людей жить. Мы все равно дойдем к дипломатической фиксации конца войны, но для этого нужно выполнить все «пункты уважения».

О будущем России

«Мне все равно».

О китайском мирном плане

- Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли по сложившейся ситуации. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами.

О своих ошибках в ходе российской агрессии

- Я не знаю, мне кажется их у меня было достаточно. Я ежедневно работаю с утра до вечера, я делаю выбор. Я живой человек, и ежедневно я наверно ошибаюсь. Главное, чтобы у меня как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант Конституции и гарант защиты страны могу ее с вами потерять. Слава Богу, такой ошибки не было.

О победе в 2023-м году

- Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть - мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия. И здесь важно, чтобы все партнеры в полном объеме выполняли свою домашнюю работу.

О «дипломатической точке» с РФ

- После того, как все увидели, как они убивают, пытают, все это происходит... Они даже не скрывают атаки. Почему нет? Почему бы не поговорить о ядерной возможности. Почему бы не захватить атомную станцию, почему бы не взять иранские дроны и не убить мирных жителей?.. И тогда после такой картины мира, как вы считаете, мы, украинцы, можем сесть сейчас за стол переговоров вот с этим всем? Я не знаю, что это. У нас называют это «рашизм».

О возвращении Крыма

- Отвечая о шагах и сроках, сказать сложно. Всё зависит от нас. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, готовимся морально и технически. Формируем бригады, отправляем людей на обучение! Мы готовимся технически. А дальше будут ответные, справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог, чтобы они были удачными!

О трибунале для верхушки РФ

- Площадка ООН - может, она не универсальна, но там можно объединить много государств. На этой площадке мы можем поддержать создание специального трибунала за преступления РФ, за агрессию РФ.

О переговорах с Путиным

- Это не тот человек, с которым можно разговаривать. Эрдоган знает мою позицию насчет переговоров с Путиным. Я обращался к нему, мы говорили про это еще до войны. Я ему говорил: «Посадите Путина за стол переговоров. Нельзя допустить риск полномасштабной войны». Никто не смог усадить путина за стол переговоров до полномасштабного вторжения. А теперь не можем мы. Там уже не о чем и не с кем говорить...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников