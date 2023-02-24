«Переговоров с рашизмом не будет» 24.02.2023, 22:54

Владимир Зеленский

Ключевые заявления Зеленского во время пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы во время пресс-конференции «Февраль. Год несокрушимости», прошедшей в пятницу, 24 февраля, и посвященной годовщине неспровоцированного вторжения путинского режима в независимую Украину.

«Униан» привел ключевые высказывания украинского лидера в ходе ответов на вопросы журналистов, прибывших в столицу со всего мира.

О формуле мира

- Мы делаем конкретные шаги. Украина инициировала «формулу мира» на G20. Мы предложили шаги. Сегодня мы видим заинтересованность в выполнении этой формулы мира и поддержку. Любые переговоры с Россией могут быть только на основе «формулы мира», которая подразумевает вывод всех российских войск из Украины. Наша задача - привлечь абсолютно всех и показать миру: вот оно, уважение к территориальной целостности, к Уставу ООН, к жизни и праву людей жить. Мы все равно дойдем к дипломатической фиксации конца войны, но для этого нужно выполнить все «пункты уважения».

О будущем России

«Мне все равно».

О китайском мирном плане

- Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли по сложившейся ситуации. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами.

О своих ошибках в ходе российской агрессии

- Я не знаю, мне кажется их у меня было достаточно. Я ежедневно работаю с утра до вечера, я делаю выбор. Я живой человек, и ежедневно я наверно ошибаюсь. Главное, чтобы у меня как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант Конституции и гарант защиты страны могу ее с вами потерять. Слава Богу, такой ошибки не было.

О победе в 2023-м году

- Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть - мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия. И здесь важно, чтобы все партнеры в полном объеме выполняли свою домашнюю работу.

О «дипломатической точке» с РФ

- После того, как все увидели, как они убивают, пытают, все это происходит... Они даже не скрывают атаки. Почему нет? Почему бы не поговорить о ядерной возможности. Почему бы не захватить атомную станцию, почему бы не взять иранские дроны и не убить мирных жителей?.. И тогда после такой картины мира, как вы считаете, мы, украинцы, можем сесть сейчас за стол переговоров вот с этим всем? Я не знаю, что это. У нас называют это «рашизм».

О возвращении Крыма

- Отвечая о шагах и сроках, сказать сложно. Всё зависит от нас. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, готовимся морально и технически. Формируем бригады, отправляем людей на обучение! Мы готовимся технически. А дальше будут ответные, справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог, чтобы они были удачными!

О трибунале для верхушки РФ

- Площадка ООН - может, она не универсальна, но там можно объединить много государств. На этой площадке мы можем поддержать создание специального трибунала за преступления РФ, за агрессию РФ.

О переговорах с Путиным

- Это не тот человек, с которым можно разговаривать. Эрдоган знает мою позицию насчет переговоров с Путиным. Я обращался к нему, мы говорили про это еще до войны. Я ему говорил: «Посадите Путина за стол переговоров. Нельзя допустить риск полномасштабной войны». Никто не смог усадить путина за стол переговоров до полномасштабного вторжения. А теперь не можем мы. Там уже не о чем и не с кем говорить...

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