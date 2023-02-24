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Многотысячный митинг в Варшаве: белорусы поддержали Украину

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  • 24.02.2023, 23:09
  • 3,218
Многотысячный митинг в Варшаве: белорусы поддержали Украину

Белорусы сегодня делают все, чтобы помочь Украине в этой войне.

Сегодня, в годовщину войны в Украине, в Варшаве прошел многотысячный митинг. В нем приняли участие украинцы, поляки и белорусы.

Митинг начался у российского посольства в Варшаве, продолжился шествием, а закончился еще одним митингом у Сейма Республики Польша.

Перед многотысячным митингом выступали, выражая солидарность с Украиной, подвергнувшейся российской военной агрессии, известные украинские и польские политики, общественные деятели и журналисты.

От имени белорусского народа на митинге выступили главный редактор Charter97.org Наталья Радина и мать погибшего в Украине белорусского добровольца Эдуарда Лобова Марина Лобова.

главный редактор Charter97.org Наталья Радина

Наталья Pадина в своем выступлении заявила, что весь белорусский народ сегодня вместе с Украиной. Врагом Украины сегодня является режим Лукашенко, который всецело поддерживает Путина в этой преступной войне. В Беларуси правит фашистская хунта. Страна, по сути, оккупирована российскими войска. Тысячи белорусов сегодня находятся в тюрьмах, где подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению.

Но белорусы сегодня делают все, чтобы помочь Украине в этой войне. В том числе, ценой собственных жизней. В Украине уже погибли около 30 белорусских добровольцев. Но наши мужчины продолжают защищать Украину, потому что понимают, что там сегодня решается и судьба Беларуси, отметила Наталья Радина.

Марина Лобова рассказал о своем сыне Эдуарде Лобове, который героически погиб в бою под Угледаром. Женщина отметила, что гордится своим сыном, который отдал жизнь за свободу Украины и Беларуси.

мать погибшего в Украине белорусского добровольца Эдуарда Лобова Марина Лобова

Марина Лобова заявила, что режим Путина и Лукашенко должны понести наказание за гибель тысяч и тысяч людей в Украине.

«Не должны сегодня Россия и диктаторы Путин и Лукашенко распоряжаться жизнями наших детей!», - сказала мать белорусского воина.

На акции было много белорусских национальных флагов, транспарантов, плакатов со словами солидарности с Украиной и с осуждение агрессии России.

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