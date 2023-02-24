Канада удвоила число танков Leopard 2, которые отдает Украине 2 24.02.2023, 23:19

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Джастин Трюдо также объявил о новом пакете санкций против связанных с Россией лиц.

Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 в добавок к тем четырем, которые были обещаны ранее. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в своем выступлении по случаю годовщины российского вторжения в Украину.

По его словам, помимо танков Канада также передаст Украине одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину и 5000 боеприпасов.

Также Трюдо объявил о новом пакете санкций против связанных с Россией 129 физических и 63 юридических лиц. В их числе вице-премьеры России и другие должностные лица.

Военная помощи Украине от Канады

26 января Канада анонсировала поставку четырех танков Leopard 2 для Украины. Первый из этих танков отправился в Европу уже 4 февраля. До Украины он пока не добрался. Его используют для обучения украинского экипажа на территории Польши.

Ранее помимо танков Канада предоставляла Украине другую военную помощь. Так, в январе была обещана поставка 200 бронеавтомобилей Senator.

Незадолго перед тем Канада купила в США зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Его также должны передать или уже передали Украине.

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