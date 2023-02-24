Представитель спецслужб Польши: Мы готовы принять сложные решения о закрытии границы с Беларусью

Представитель спецслужб Польши: Мы готовы принять сложные решения о закрытии границы с Беларусью1
- 24.02.2023, 23:34
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Польша жестко отвечает на действия Кремля и режима Лукашенко.
Польша примет «необходимые решения», если это будет «оправдано и необходимо», заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин, комментируя возможность полного закрытия Польшей границы с Беларусью.
- Я не хочу решать этот вопрос, — отметил Жарин в интервью Polskie Radio 24. — Решение потребует анализа различных факторов и последствий, но необходимые решения будут приняты. Правительство намерено принимать трудные решения, если условия не допускают других вариантов».
Он отметил, что РФ давно способна «заставлять и использовать белорусские структуры в своих целях».
«Очевидно, что при принятии наиболее важных решений Кремль оказывает влияние на действия Минска, — заявил представитель польских спецслужб. - Это привело к миграционному кризису на границе с Беларусью, что отвечает интересам России. Поведение белорусских властей - неотъемлемая часть действий России против Польши».
Напомним, что с 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники», реагируя на жесткий приговор политзаключенному Анджею Почобуту.