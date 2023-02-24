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Резников: Все мосты Киева были заминированы на случай прорыва РФ

  • 24.02.2023, 23:51
Резников: Все мосты Киева были заминированы на случай прорыва РФ
Алексей Резников

Украинское командование было готово к любым шагам.

Украинские военные в начале полномасштабного вторжения России заминировали все мосты, через которые можно было перейти с левого на правый берег Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, в случае прорыва россиян в столицу с севера все мосты были бы взорваны.

- Они (мосты - ред.) все были заминированы. Была команда, если прорыв - то обрезать возможность перехода с левого берега на правый, - сказал Резников.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос был обсужден на самом высоком уровне, а украинское командование было готово к любым шагам.

«Мы все обсуждали... Мы были ежедневно готовы к любым шагам», - сказал он.

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