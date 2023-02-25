«Без нас не разберутся» 25.02.2023, 0:26

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Валерий Сахащик

Экс-командир брестского десанта обратился к белорусским военным.

Командир Брестской десантно-штурмовой бригады, подполковник ВДВ запаса Валерий Сахащик в годовщину начала войны обратился к военным Беларуси.

«Мы с вами вплотную подошли к исторической развязке, на которой рискуем потерять страну и государственность, либо можем исполнить волю и чаяние нашего народа, которому мы давали присягу», — заявил Сахащик.

«Путь, на котором Беларусь остается страной, в которой будущее есть у нас всех белорусов независимо от того, какой флаг нам нравится больше — этот путь ведет нас прочь от агрессии, ненависти, международных преступлений, прочь от международной изоляции и возвращения в каменный век технологий. И здесь особую роль играют знания, честь и ответственность солдат и офицеров Республики Беларусь.

Сейчас многие из вас как будто бы замерли и ожидают, что все как-то само решится, что «наверху разберутся». Однако наверху уже разобрались так, что расхлебывать будем долго и тяжело. Без нас — не разберутся», — говорит Сахащик.

Он напомнил, что в первые дни после начала войны мало кто ставил на победу в войне Украины, но украинский народ доказал обратное. Украинцы не только сплотились и выстояли, но также уже одержали морально-психологическую победу над РФ и имеют стратегическую инициативу.

«С Россией мне понятно все. С моей родиной, Беларусью, могут быть варианты», — отметил Сахащик.

По его мнению, сейчас у Беларуси есть только два пути в будущее: или в компанию стран-изгоев вместе с Россией, или в независимую и успешную жизнь, в страну, у которой есть будущее — вместе с Украиной.

«Не нужно ждать какого-то чуда, не нужно надеяться, что кто-то сделает это за нас — мы сделаем это сами, как и героический украинский народ. Жыве Беларусь! Слава Ўкраіне!», — закончил Сахащик свое обращение.

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