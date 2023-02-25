Дуда: Польша максимально мобилизует другие страны для поддержки Украины 25.02.2023, 4:00

Анджей Дуда

Глава Польши уверен, что Германия предоставит Украине не только танки Leopard, но и запчасти к ним.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что основными темами прошедшего 24 февраля заседания Совета национальной безопасности Польши стали война в Украине и выводы из визита президента США Джо Байдена в Польшу, а также встречи в Варшаве глав стран Бухарестской девятки, передает «Польское радио».

Глава фракции левых сил в польском парламенте Кшиштоф Гавковский отметил, что заседание СНБ показало, что польские политики могут быть едины — вне зависимости от внутриполитических разногласий.

Анджей Дуда подчеркнул, что встреча носила секретный характер. Но добавил, что Польша пытается максимально мобилизовать другие страны для поддержки Украины. По данным президента, РП является третьей — после США и Великобритании — по масштабам оказания военной помощи Украине: «И я надеюсь, что страны Западной Европы и НАТО, не только США и Великобритания, будут существенно помогать Украине».

Анджей Дуда выразил надежду, что Германия предоставит Украине не только танки Leopard, но и запчасти к ним. По его мнению, оказание технической поддержки Украине имеет решающее значение для того, чтобы танки Leopard действительно выполняли свою функцию. Президент добавил, что европейские страны столкнулись с проблемой нехватки запчастей для Leopard еще до российского вторжения.

24 февраля также была обнародована декларация, подписанная главами стран Веймарского треугольника — президентами Республики Польша, Французской Республики и канцлером Федеративной Республики Германии — еще 17 февраля в Мюнхене. В документе осуждается неспровоцированная и жестокая агрессивная война России против Украины. Говорится о том, что страны Веймарского треугольника будут продолжать решительно поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Россия призывается к безоговорочном прекращению боевых действий и выводу своих войск со всей территории Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».