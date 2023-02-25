ЕС согласовал 10-ый пакет санкций против России
- 25.02.2023, 5:05
Евросоюз заявил, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Европейский Союз согласовал 10 пакет санкций против России, сообщила в Швеция, которая является председателем в совете ЕС.
«Прошел год с момента жестокого и незаконного вторжения России в Украину. Сегодня ЕС одобрил 10-й пакет санкций против России», — сообщается в аккаунте представительства Швеции в ЕС.
Отмечается, что государства-члены ЕС ввели «самые решительные санкции», чтобы «помочь Украине выиграть войну».
«ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.
Точное содержание очередного пакета санкций пока не опубликовано.