ЕС согласовал 10-ый пакет санкций против России 25.02.2023, 5:05

Евросоюз заявил, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Европейский Союз согласовал 10 пакет санкций против России, сообщила в Швеция, которая является председателем в совете ЕС.

«Прошел год с момента жестокого и незаконного вторжения России в Украину. Сегодня ЕС одобрил 10-й пакет санкций против России», — сообщается в аккаунте представительства Швеции в ЕС.

Отмечается, что государства-члены ЕС ввели «самые решительные санкции», чтобы «помочь Украине выиграть войну».

«ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

Точное содержание очередного пакета санкций пока не опубликовано.

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