Польша согласовала десятый пакет санкций ЕС при условии введения ограничений против Лукашенко 25.02.2023, 8:42

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Варшава выдвинула шесть условий.

Польша поставила шесть условий при согласовании 10-го пакета санкций Евросоюза против России, сообщил посол страны при ЕС Анджей Садось. Среди них — работа над санкциями против Беларуси, сообщает польское агентство PAP.

Шесть условий Польши:

рассмотрение вопроса о депортации украинских детей в Россию;

работа над санкциями против режима в Беларуси. «Мы ожидаем, что они будут приняты в понедельник [27 февраля]», — указал посол;

работа над санкциями в атомной сфере, речь идет «о топливе, о санкциях в отношении «Росатома» и руководства компании»;

ограничения на импорт российских алмазов;

создание Еврокомиссией механизма по мониторингу и подготовке отчетов о диверсификации импорта из России синтетического каучука странами ЕС;

работа над введением санкций против российских пропагандистов, подготовлен список из более 150 имен.

Напомним, ранее председательствующая в совете ЕС Швеция сообщила о согласовании 10-го пакета санкций против России. Точное содержание очередного пакета санкций пока не опубликовано. Известно, что под санкции за поддержку войны попали физические и юридические лица, российские пропагандисты и ответственные за доставку беспилотников в Россию. Кроме того, десятый пакет санкций предусматривает ужесточение экспортных ограничений в отношении технологий двойного назначения и меры против российской дезинформации.

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