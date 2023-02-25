Небензя «отличился» хамской выходкой во время минуты молчания в ООН 25.02.2023, 8:49

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Позорное поведение представителя РФ попало на видео.

24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН призвал коллег почтить память погибших от российской агрессии украинцев.

Иностранные дипломаты начали вставать со своих мест, и в эту минуту постпред РФ при ООН Василий Небензя начал стучать в свой микрофон, передает dialog.ua.

Россиянин прервал минуту молчания, так как был недоволен, что европейские политики почтили только память жертв агрессии.

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