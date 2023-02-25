Бойцы 93-й бригады ВСУ вдребезги разбили «вагнеровцев» под Бахмутом 25.02.2023, 8:55

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Фото: Getty Images

Оккупантов вычислили и ликвидировали в одном из заброшенных домов.

В Донецкой области на Бахмутском направлении бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр» атаковали на БМП позиции наемников ЧВК «Вагнера», которые закрепились в одном из заброшенных частных домов.

Об этом рассказал украинский волонтер Сергей Стерненко в своем телеграм-канале.

«Во-первых, это красиво. Воины 93-й бригады залетели на БМП в гости к «вагнеровцам» на Бахмутском направлении и разнесли их», — сообщил волонтер.

На снятых с БПЛА кадрах видно, что бой произошел в одном из населенных пунктов в Донецкой области, который превратился в руины. Украинские защитники вычислили месторасположение оккупантов, спрятавшихся в одном из заброшенных домов, приблизились на маленькое расстояние и начали прицельный обстрел.

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