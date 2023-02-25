закрыть
25 февраля 2023, суббота, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы 93-й бригады ВСУ вдребезги разбили «вагнеровцев» под Бахмутом

  • 25.02.2023, 8:55
  • 1,532
Бойцы 93-й бригады ВСУ вдребезги разбили «вагнеровцев» под Бахмутом
Фото: Getty Images

Оккупантов вычислили и ликвидировали в одном из заброшенных домов.

В Донецкой области на Бахмутском направлении бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр» атаковали на БМП позиции наемников ЧВК «Вагнера», которые закрепились в одном из заброшенных частных домов.

Об этом рассказал украинский волонтер Сергей Стерненко в своем телеграм-канале.

«Во-первых, это красиво. Воины 93-й бригады залетели на БМП в гости к «вагнеровцам» на Бахмутском направлении и разнесли их», — сообщил волонтер.

На снятых с БПЛА кадрах видно, что бой произошел в одном из населенных пунктов в Донецкой области, который превратился в руины. Украинские защитники вычислили месторасположение оккупантов, спрятавшихся в одном из заброшенных домов, приблизились на маленькое расстояние и начали прицельный обстрел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников