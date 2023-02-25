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Три кита российской деградации

  • Олег Жданов, «Главред»
  • 25.02.2023, 9:02
  • 1,138
Три кита российской деградации

Когда-то армия РФ считалась «второй в мире» по боевым возможностям.

Имидж и мощь армий – российской и украинской - это полная противоположность, причем противоположность в прямой зависимости: чем больше деградирует российская армия, тем больше набирает сил и оборотов украинская армия.

Российская армия числилась второй в мире по своим боевым возможностям. Из этого исходили все западные аналитики в своих прогнозах, когда говорили, что Украина не выстоит. Но мы разбили в пух и прах миф о второй армии мира.

Разрушение мифов продолжается. Также мы разрушили миф о непреодолимой системе ПВО Российской Федерации, о чем неоднократно заявлял Путин. Думаю, что следующий миф, который будет разбит, – это миф о ядерной триаде Российской Федерации и о том, что она представляет большую угрозу для всего мирового сообщества, а не только для отдельных стран или стран коллективного Запада.

Путин постоянно размахивает своей «ядерной дубиной». И это касается всех стран мира, даже тех, которые находятся на обратной стороне Земли, ведь распространение радиации остановить невозможно, и где выпадут радиоактивные осадки в случае применения ядерного оружия, предсказать нельзя.

Вооруженные силы Украины за этот год показали, что способны обучаться – восемь лет не прошли даром, и мы научились воевать. Первые месяцы войны мы вытянули на собственных ресурсах и собственных вооруженных силах, а дальше уже пошла помощь Запада.

Если российская армия с каждым днем все больше деградирует в плане профессионализма, то наша наоборот. Профессиональные военные российской армии гибнут, их заменяют мобилизованными, которых отправляют на фронт, толком не успевая подготовить.

Российская армия деградирует и в технологическом плане, поскольку возвращается к советским образцам вооружений, которые снимаются с хранения. А производство новых образцов российская промышленность сегодня обеспечить не может.

Плюс неспособность российской государственной машины быстро перевести страну на военные рельсы.

Это три основных кита деградации Российской Федерации.

У нас полная противоположность: мы оказались способны развернуть армию, получаем новые современные образцы вооружений, идет постоянная подпитка Западом, наши военнослужащие обучаются современным методикам ведения войны во многих странах-партнерах, наша государственная машина поддерживается в плане экономики и финансов, то есть нам не дают свалиться в финансовый или экономический кризис. При этом мы еще можем развивать как свой военно-промышленный комплекс, так и экономику.

Олег Жданов, «Главред»

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