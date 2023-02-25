Полковник ВСУ: Украинские HIMARS начали бить на гораздо большее расстояние 25.02.2023, 9:31

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Ситуация на фронте и в тылах российских войск кардинально меняется.

Полковник ВСУ в отставке, военный эксперт Роман Свитан объяснил мощные серии взрывов в оккупированном Мариуполе, которые происходят уже несколько дней подряд. Причиной взрывов в городе, считает он, может быть применение силами обороны Украины новых, более дальнобойных боеприпасов для РСЗО HIMARS.

Об этом Свитан сказал в эфире телеканала «Прямой». Ближайшая точка, с которой можно бить по вражеским объектам в Мариуполе из HIMARS, находится в 120 километрах от города, а дальность новых снарядов для РСЗО – до 150 километров.

«Это может быть тот же HIMARS, 90 кг боевая часть у GLSDB. Скорее всего нам их поставили, я так думаю...Начали работать уже наши HIMARS с дальностью на 150 км. Это может быть GLSDB – самый оптимальный вариант. Это первые ласточки по тем поставкам, которые обещали наши партнеры», – считает эксперт.

Свитан также рассказал о «крылатых бомбах» GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Однако официально их в Украине еще нет, США 3 февраля объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли эти боеприпасы.

Свитан добавил, что оккупанты превратили Мариуполь в военно-логистический хаб. Этот город важен для оккупантов из-за наличия в нем порта, а также аэродрома и больших предприятий, где они могут расположить свои базы. Через Мариуполь из РФ перебрасывают живую силу, боеприпасы, так что там есть много работы для дальнобойного вооружения.

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