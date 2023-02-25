закрыть
25 февраля 2023, суббота, 10:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ: Украинские HIMARS начали бить на гораздо большее расстояние

  • 25.02.2023, 9:31
  • 6,276
Полковник ВСУ: Украинские HIMARS начали бить на гораздо большее расстояние

Ситуация на фронте и в тылах российских войск кардинально меняется.

Полковник ВСУ в отставке, военный эксперт Роман Свитан объяснил мощные серии взрывов в оккупированном Мариуполе, которые происходят уже несколько дней подряд. Причиной взрывов в городе, считает он, может быть применение силами обороны Украины новых, более дальнобойных боеприпасов для РСЗО HIMARS.

Об этом Свитан сказал в эфире телеканала «Прямой». Ближайшая точка, с которой можно бить по вражеским объектам в Мариуполе из HIMARS, находится в 120 километрах от города, а дальность новых снарядов для РСЗО – до 150 километров.

«Это может быть тот же HIMARS, 90 кг боевая часть у GLSDB. Скорее всего нам их поставили, я так думаю...Начали работать уже наши HIMARS с дальностью на 150 км. Это может быть GLSDB – самый оптимальный вариант. Это первые ласточки по тем поставкам, которые обещали наши партнеры», – считает эксперт.

Свитан также рассказал о «крылатых бомбах» GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Однако официально их в Украине еще нет, США 3 февраля объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли эти боеприпасы.

Свитан добавил, что оккупанты превратили Мариуполь в военно-логистический хаб. Этот город важен для оккупантов из-за наличия в нем порта, а также аэродрома и больших предприятий, где они могут расположить свои базы. Через Мариуполь из РФ перебрасывают живую силу, боеприпасы, так что там есть много работы для дальнобойного вооружения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников