«Где дорога на Москву?»: Резников потроллил русскую пропаганду танками Leopard 2 в Украине 4 25.02.2023, 9:36

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Министр обороны на польском ответил на вопрос журналистов.

Остроумное видео о первых прибывших в Украину танках Leopard 2A4 снял министр обороны страны Алексей Резников.

В коротком ролике, который был опубликован 24 февраля в военном YouTube-канале Militarnyi, Резников вылезает из западного танка.

На вопрос, каковы первые впечатления, министр отвечает на польском языке вопросом:

— Извините, где здесь дорога на Москву?

Как сообщал сайт, 24 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль показал фотографии четырех танков Leopard 2, которые Польша прислала Украине в годовщину вторжения России.

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