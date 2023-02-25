«Где дорога на Москву?»: Резников потроллил русскую пропаганду танками Leopard 2 в Украине

«Где дорога на Москву?»: Резников потроллил русскую пропаганду танками Leopard 2 в Украине4
- 25.02.2023, 9:36
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Министр обороны на польском ответил на вопрос журналистов.
Остроумное видео о первых прибывших в Украину танках Leopard 2A4 снял министр обороны страны Алексей Резников.
В коротком ролике, который был опубликован 24 февраля в военном YouTube-канале Militarnyi, Резников вылезает из западного танка.
На вопрос, каковы первые впечатления, министр отвечает на польском языке вопросом:
— Извините, где здесь дорога на Москву?
Как сообщал сайт, 24 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль показал фотографии четырех танков Leopard 2, которые Польша прислала Украине в годовщину вторжения России.