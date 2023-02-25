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Могут напасть: глава украинских пограничников рассказал о подготовке вторжения из Беларуси

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  • 25.02.2023, 9:58
  • 1,226
Могут напасть: глава украинских пограничников рассказал о подготовке вторжения из Беларуси

Передвижение белорусских и российских войск постоянно отслеживается.

Российские оккупанты теоретически могут снова начать свое наступление с территории Беларуси. Их передвижение постоянно отслеживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

По словам главы ГПСУ, Россия сейчас активно использует территорию Беларуси, но он относится к таким данным очень скептически из-за информации нашей разведки.

«Теоретически, напасть могут. Мы отслеживаем перемещения сил Беларуси и РФ, которые на территории Беларуси… Сказать, нападут или не нападут нельзя. Угрожающей ситуации сейчас объективно мы не наблюдаем», - подчеркнул он.

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