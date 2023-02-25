Могут напасть: глава украинских пограничников рассказал о подготовке вторжения из Беларуси 1 25.02.2023, 9:58

1,226

Передвижение белорусских и российских войск постоянно отслеживается.

Российские оккупанты теоретически могут снова начать свое наступление с территории Беларуси. Их передвижение постоянно отслеживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

По словам главы ГПСУ, Россия сейчас активно использует территорию Беларуси, но он относится к таким данным очень скептически из-за информации нашей разведки.

«Теоретически, напасть могут. Мы отслеживаем перемещения сил Беларуси и РФ, которые на территории Беларуси… Сказать, нападут или не нападут нельзя. Угрожающей ситуации сейчас объективно мы не наблюдаем», - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».