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Путин получил пощечину от «союзника»

  • Вадим Денисенко
  • 25.02.2023, 10:02
  • 2,644
Путин получил пощечину от «союзника»

Россию разменяли как пешку в мировой игре.

Уже четыре тысячелетия дипломатия Китая строится на том, чтобы сказав что-то, не сказать ничего. И Москва, и Киев могут считать, что план за них и против них.

1. План Китая не об Украине, а о китайско-американских отношениях. Это базовый элемент для понимания всех последующих событий. Украина и Россия только пешки в этой игре.

2. Сейчас Китаю не нужен развал или уничтожения России. Ему нужна ослабленная Россия, как младший контролируемый и главное, предполагаемый партнер. И вряд ли что-то изменится в ближайшие годы. Именно с этой позиции надо смотреть на возможность и на этот план, и на поставки оружия Китаем. Как у нас говорят, что Запад дает нам ровно столько, чтобы мы не проиграли, Китай будет занимать аналогичную позицию в отношении России. Пока же, также надо понимать, ни о каких поставках речь еще не идет.

3. Мирный план Китая - за все хорошее и против всего плохого. Уже первый пункт (прекращение огня) не устраивает две стороны: мы требуем вывода российских войск, россияне кричат о выходе на границы аннексированных областей. Все остальные пункты, апеллируют не только и не столько к Москве или Киеву, сколько к топ-странам мира. Этот план - не о новых-старых границах Украины, сколько о новой Ялте.

4. Единственная жесткая красная линия - ядерное оружие и его применение. И тут Путин получил пощечину.

5. Какой должна быть новая Ялта, наверное, в Пекине мало кто понимает. Новая Ялта - это прежде всего процесс (мы не дошли даже до Тегерана). В нынешней ситуации Китай готов и к долгой войне, и к относительной заморозке конфликта. Поэтому те, кто считает, что придет Китай и решит все вопросы, глубоко ошибаются. Китай только вступил в эту игру.

Напоследок, хочу обратить внимание на еще один аспект. Путин уже проиграл. И он на мировой арене превратил себя и Россию в объект. Это еще не понимают в Кремле, но это уже почти свершившийся факт.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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