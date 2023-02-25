Российские военные массово дезертируют под Бахмутом 2 25.02.2023, 10:11

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Командование перебросило туда заградотряд из 200 «кадыровцев».

Россия перебросила под Бахмут дополнительные отряды «кадыровцев» для сдерживания дезертирства или саботажа среди мобилизованных.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в настоящее время в Чеченской республике РФ продолжается принудительная мобилизация.

«Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных или саботажа 23 февраля на Бахмутское направление было дополнительно отправлено в 200 полицейских из полка специального назначения «Ахмат», - указали в Генштабе ВСУ.

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