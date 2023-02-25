«По телевизору тотчас дали «Лебединое озеро» 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.02.2023, 10:23

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А в Гааге веселые краснощекие рабочие, приняв эстафету от Нюрнберга, засучили рукава.

Московское утро 5 мая выдалось солнечным и теплым. Последнее холодное дыхание зимы отлетело в конце апреля.

Наташу, эффектную зеленоглазую блондинку, переводчицу с французского, разбудили радостные крики с улицы и салют. «Черт их возьми, - подумала Наташа, просыпаясь, - что они там на этот раз празднуют? Какую очередную великую победу над собой? Годовщину смерти Наполеона?»

Включив телевизор, Наташа увидела перекошенное, правленое гримом лицо Екатерины Андреевой на фоне портрета великого геополитика.

Речь с экрана доходила до сознания обрывками: «Скоропостижно … Ушел из жизни … Приносим соболезнования семье … Создана правительственная комиссия … Страна скорбит …». Официозная Катя потухла, навсегда провалившись в черную глубину экрана. Тотчас дали «Лебединое озеро».

Подпрыгнув в кровати, спешно накинув халат, Наташа подбежала к окну, распахнула его, увидела радостную толпу, залившую улицу. Люди смеялись, обнимались, пели, разливали шампанское. Казалось, вся Москва высыпала под майское солнце. То был праздник единения.

Наскоро одевшись, Наташа побежала в магазин купить шампанского. «Раскупили уже с утра, - сказала веселая продавщица, поправляя прическу, - ничего не осталось! Сейчас закрываемся. Торговать нечем. Даже коньяк разобрали!»

В это же время на Красной площади собралась молчаливая толпа. Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, чиновники из правительства и Администрации президента. Построились в колонны и приготовились пойти по Тверской. Георгиевских лент на груди не было. Над головами были видны портреты великого геополитика с подписями. «Что же ты натворил!». «Наконец-то! Час освобождения настал!». «Теперь страна пойдет вперед!». Кое-где взметнулись даже и украинские флаги.

Были замечены нижний спикер Вячеслав Володин, депутаты Милонов и Хинштейн с радужными лентами на пиджаках. Здесь же депутат Луговой стоял с самодельным плакатом: «Отравителей Скрипалей к ответу!».

Журналисты осаждали Дмитрия Пескова вопросами. Растерянный и, вроде бы слегка подшофе, пресс-секретарь рассказывал: «Все мы теперь надеемся на лучшее. Вы же знаете, что сам я подвергался гонениям со стороны первого лица. Мою работу публично унижали».

Но вот построились. В первых рядах цвет эстрады и артисты: Газманов, Валерия, Лепс, Харатьян, Дюжев. Дирижер Гергиев взмахнул рукой, и толпа грянула песню:

Суровые годы уходят

Борьбы за свободу страны

За ними другие приходят

Они будут тоже трудны

Патриарх Кирилл благословлял начавшееся в сторону народа движение правящих масс.

Здание «Раши Тудэй» опустело. Все, включая охранников и уборщиц ушли праздновать. Остались двое. В главном кабинете Маргарита Симоньян рыдала, размазывая тушь по щекам, пакуя вещи. Да Тигран Кеосаян, выносивший коробки к машинам. Он временами вздыхал и говорил: «Марго, поторопись. Можем опоздать на самолет. Давай, пока еще Мали нас принимает».

Наконец, собрались. Взмыли птицами последние бизнес-джеты, отлетевшие к союзникам – в Африку.

В далеком Нюрнберге практичные немцы в это время уже начали освежать интерьеры исторического здания Дворца Правосудия, готовя его к новому процессу в старых декорациях

А в Гааге веселые краснощекие рабочие, приняв эстафету от Нюрнберга, засучив рукава и распевая песни на непонятном голландском языке, приводили в порядок здание Международного уголовного суда для процесса века.

Мир раскрывал свои объятия каждому. Весна кружила голову. Таков он будет – май надежды.

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