Назван фрукт, спасающий от появления тромбов и инсульта 8 25.02.2023, 10:27

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Ученые рекомендуют есть его три раза в день.

Исследования британских и итальянских ученых доказали способность обычных бананов защитить от тромбов, сообщает ТСН.

Если съедать по одному банана с утра, в обед, на ужин, риск образования тромбов инсульта снижается на 21%. Это происходит благодаря тому, что организм получает необходимую порцию калия, который как раз и играет основную роль в снижении риска тромбов. Как считают эксперты, если получать 1600 г калия в сутки с бананами или другими продуктами, содержащими калий, можно снизить опасность возникновения инсульта на 21%.

Кроме предотвращения тромбообразования бананы:

снижают кровяное давление, полезные для сердца;

помогают при изжоге, их можно рассматривать как природные антациды – соединения, связывающие кислоты. Поэтому бананы полезны для желудка;

содержат много железа;

является источником энергии;

помогают от депрессий. Они содержат большое количество триптофана, превращающегося в серотонин в организме, который в целом улучшает настроение;

облегчают запор. Достаточное количество пищевых волокон, имеющихся в бананах, способствуют регулярным стулам;

успокаивают нервы благодаря содержанию витамина В;

регулируют температуру тела.

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