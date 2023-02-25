Гиркин назвал дату изгнания российских войск из Приднестровья 5 25.02.2023, 10:52

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Ситуация развивается стремительно.

В ближайшие месяцы Приднестровье может быть освобождено от российской оккупации. Уже этой весной фейковая кремлевская «республика» в Приднестровье может прекратить существование.

Так считает российский военный преступник, офицер ФСБ РФ Игорь Гиркин, известный также под фамилией Стрелков.

Падение «ПМР» Стрелков анонсировал в своем новом интервью от 24 февраля, которое опубликовал в Telegram, передает dialog.ua.

«Снова очень быстро обостряется ситуация вокруг Тирасполя. При этом, как вы знаете, в Молдове сменилось правительство, там пришли к власти откровенные ястребы, которые уже заявили, что российский военный контингент должен быть немедленно выведен. Полагаю, что в ближайшее время Молдова выдвинет РФ требование о выводе и его сроках и выйдет из каких-либо соглашений. Дальше уже будет только технический момент. Полагаю, что в течение марта, может даже не всего, с Приднестровьем вопрос будет решен. Это мне лично чрезвычайно больно… там воевал я сам», - заявил военный преступник.

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