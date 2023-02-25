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По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

  • 25.02.2023, 10:56
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По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Россияне подняли в воздух Миг-31К.

В Украине сегодня, 25 февраля утро началось с масштабной воздушной тревоги. Опасность объявлена во всех областях, сообщает РБК-Украина.

По состоянию на 10:32, карта воздушных тревог выглядит так:

Что известно о причинах тревоги

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, с территории Беларуси зафиксирован вылет российского Миг-31К, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Между тем, мониторинговые группы сообщают, что речь идет о взлете МиГ-31К, но на территории России.

«У нас нет никакой подтвержденной информации о взлете МиГов в Беларуси или «Саваслейке» РФ. Взлет 4х бортов МиГ-31К проводился с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область - ред.)», - сообщают наблюдатели.

По данным группы «Беларускі Гаюн», МиГ-31К не слетал с территории Беларуси.

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