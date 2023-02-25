«Бестия Лукашенко посадил Почобута — вот и закрыли «Бобровники» 25.02.2023, 11:04

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Что сейчас происходит возле единственного работающего погранперехода на границе с Польшей.

Корреспондент «Салiдарнасцi» cъездила в Бяла-Подляску, что находится вблизи «Тересполя» — единственного работающего погранперехода для легковых авто на границе с Беларусью.

Утром четверга, 23 февраля, машин у рынка по улице Брестской не много, однако большинство из них — на белорусских номерах. На рынке работает несколько точек: продажа постельного и нижнего белья, обуви, бытовой химии, мужских костюмов. Рядом — обменник, техника, магазин автозапчастей и товары для садоводства.

— Не могу сказать, что у нас сейчас много белорусов, по-разному, — делится девушка, которая продает постельное белье. — Да, «Бобровники» закрыли, и из-за большой очереди к нам иногда не доезжают. Если границу совсем прикроют, будем закрываться и мы, потому что большинство наших покупателей — белорусы.

Рядом две женщины, сменяясь, грузят приобретенное в автомобиль. Одна из них сетует: «Мы очень спешим».

— На границе дела очень плохи. Стояли 17 часов — с часу дня и вот утром только приехали. Мы всегда ездили через «Тересполь», в Белосток могли иногда заехать по магазинам. Сейчас, когда закрыли «Бобровники», больше людей стало ездить через наш пункт, что очень сказывается на времени пересечения границы.

У точки, где продаются сковородки, чайники, чемоданы и другое, посетителей не застаем.

— Мало у нас сейчас белорусов, — говорит продавец. — Как-то все влияет — и граница, и политика. Те, кто приезжает, берут, в основном, сковородки.

О том, что белорусов среди покупателей сейчас маловато, говорит и продавец обуви в соседней точке.

В ожидании своих попутчиков у автомобиля стоят три брестчанки («Тересполь» находится в максимальном приближении к Бресту, — С.). Они рассказывают, что ездят в Бяла-Подляску примерно один-два раза в месяц. Неделю назад заметили: на границе стало больше машин с номерами четвертого и седьмого регионов (Гродненская область и Минск, — С.).

— А в этот раз уже такого не было, — делится одна из них. — Мы ездим сюда закупаться самым основным, потому что здесь намного дешевле, чем в Бресте. Допустим, я покупаю ребенку памперсы — у нас они стоят 55 рублей, здесь такие же — 26. Иногда я беру с запасом, потому что не знаю, поеду ли через месяц.

Если нужна будет техника — тоже поеду за ней в Польшу. У нас телевизор даже в рассрочку покупать дорого. Как эти 2000 рублей выплачивать с детских денег? У меня трое детей.

В садовом центре продают саженцы деревьев, цветы, семена, удобрения для огорода.

— Сегодня были у нас белорусы. Покупали секаторы, удобрения. Сейчас закрыли въезд белорусским фурам, но обычные люди ездят. Вообще, уже прошло то время, когда наш основной заработок шел от продаж белорусам, поэтому если вдруг границу закроют, на нас это сильно не скажется, — делится женщина-продавец.

Тем временем на остановке возле рынка стало многолюднее.

— Время, проведенное на границе, заметно увеличилось, — рассказывает собеседник «Салiдарнасцi». — Когда «ковидный» запрет сняли, проходили за два-три часа. Сейчас уходит от пяти до девяти, и это на автобусе.

По словам мужчины, он ездит в Бяла-Подляску по работе, а трудится он в Польше и в Беларуси одновременно:

— Я не думаю, что Польша совсем закроет границу. Без решения Евросоюза она это сделать не сможет. Но если что, я молодой, смогу найти себе работу. Просто что мы привыкли жить в приграничном городе.

Еще одна брестчанка приехала в Бяла-Подляску за покупками, у нее есть виза на основании карты поляка.

— Мы ехали на маршрутке и стояли на границе восемь с половиной часов. Раньше было примерно пять-шесть. Правда, я езжу в Польшу довольно редко — не зарабатываю на этом, покупаю что-то для себя, семьи, друзей. Вот сейчас подружка попросила купить пылесос.

В случае, если белорусско-польскую границу закроют, сильно переживать не стану. Но будет неприятно. Я сейчас сделала визы детям, думала съездить с ними летом в Варшаву, сходить в зоопарк, отдохнуть.

Еще один мужчина стоит вместе ребенком возле магазина с техникой. Он рассказывает, что несколько дней назад пересекал границу вместе с семьей — они направлялись на отдых в Гданьск. Благодаря тому, что с ребенком пропускают в порядке приоритета, они смогли пройти границу за шесть часов, в то время как другие стояли значительно дольше.

Следующая точка, ближе к полудню, — торговый центр. Таксист спрашивает, насколько удачно я закупилась на рынке, рассказывая, что каждый день подвозит кого-то из белорусов.

— Вот если бы Лукашенко выпустил Почобута — открыли бы «Бобровники» или бы вообще не закрывали. А он его посадил, wredna bestia.

Возле торгового центра «Rywal» автомобилей с белорусскими номерами не так уж много. Но есть маршутка с табличкой «заказной», заполненная людьми с большим количеством вещей.

В продуктовом магазине у всех заполнены корзины. В них, в основном, сыры, соки, кофе и чаи, алкоголь разных видов, красная рыба, капсулы для посудомоечной машины, стиральный порошок.

Что по чем? Сыр камамбер — 5,5 злотых (3 бел. руб.), яблочный сок-трехлитровик — 12 злотых (около 7 руб.), кофе «Якобс» 500 грамм — 28 злотых или 16 рублей, чай, в среднем, около пяти злотых. Памперсы 48 штук — 60 злотых (34 руб.), порошок «Персил» на 22 стирки — 35 (около 20).

Заглянули и в магазин с бытовой техникой. Пылесос можно приобрести за 300-700 злотых (170-400 бел. руб.), стиральную машину примерно за 2000 злотых (около 1500 рублей), на телевизоры цены разнятся, но наиболее частая цена — в районе 3000 злотых (около 1700 белорусских рублей).

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