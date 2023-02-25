Синоптики узнали, придет ли весна в Беларусь на этих выходных 25.02.2023, 11:08

Прогноз погоды на субботу и воскресенье.

Синоптики прогнозируют на предстоящие выходные в Беларуси неустойчивую погоду. Виной всему — циклон, который будет смещаться со стран Балтии на территорию нашей страны. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

В субботу, 25 февраля, территория Беларуси окажется под влиянием циклона, который будет смещаться со стран Балтии на территорию нашей страны, поэтому в большинстве районов пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем местами ожидаются сильные осадки. В отдельных районах ожидается слабый туман и гололедные явления. Температурный фон будет повышенный: в ночь на субботу будет от −1…+4 °С, а днем +1… +7 °С.

В воскресенье, 26 февраля, циклон сместится на районы Верхней Волги, и наша страна окажется в его тыловой ветреной части. Осадки в виде снега, мокрого снега, ночью — с дождем ожидаются в большинстве районов. Ветер изменит направление с западного на северное, усиливаясь до порывистого, а местами по северо-востоку страны и до сильного порывистого. При усилении ветра местами ожидаются слабые метели. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температурный фон немного понизится: в ночь на воскресенье минимальная температура воздуха составит −6…+1 °С, а днем при этом будет от -5 по северу до -4 по юго-востоку.

В начале следующей недели фон атмосферного давления начнет подрастать, а это значит, что осадков станет меньше. Но вместе с тем, в нашу страну начнет поступать более прохладная воздушная масса с северных широт, поэтому в ночные часы по Беларуси будут отмечаться отрицательные температуры воздуха от −3…−11 °С, в ночь на вторник при условии прояснений не исключено понижение и до −12…−16 °С. Дневные максимумы в последние дни февраля составят от -4 до +3 °С.

По предварительным прогнозам, первые дни календарной весны не порадуют жителей нашей страны настоящим весенним теплом. В ночные часы по Беларуси воздух будет охлаждаться до −1…−8 °С, при прояснениях не исключено понижение и до −11…−14 °С, дневные максимумы окажется в пределах от −2…−4 °С до +3…+5 °С.

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