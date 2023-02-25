«Прощай, немытая Россия»: в стране ОДКБ «сожгли» Путина 1 25.02.2023, 11:14

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Видеофакт.

В Ереване, как и во многих городах по всему миру, состоялась акция в поддержку Украины, которая уже год ведет полномасштабную войну с Российской Федерацией. Местные жители сожгли чучело кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Участники акции принесли с собой флаги, плакаты, транспаранты и другие агитационные материалы. Кроме того, армяне скандировали «Путин - убийца» и сожгли чучело кремлевского диктатора Владимира Путина.

«Прощай, немытая Россия!» - это сегодня скандирует Ереван. В Армении действительно немало людей, которые понимают, что многочисленные трагедии в истории армян происходили при закулисном участии России. А иногда по прямой», — написал журналист.

До этого люди пришли к монументу Тарасу Шевченко с украинскими флагами и антивоенными лозунгами.

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