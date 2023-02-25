Буданов: В здание ГУР в Киеве прилетела российская ракета 4 25.02.2023, 11:21

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Глава ведомства рассказал интересные подробности о начале полномасштабного вторжения РФ.

В здание Главного управления разведки Минобороны на Рыбальском острове в Киеве прилетала крылатая ракета россиян.

Об этом глава ведомства Кирилл Буданов рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о год полномасштабного вторжения. Точную дату удара он не называл.

По словам Буданова, ему нравится тот факт, что оккупанты ведут на него охоту.

«Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно», — пояснил разведчик.

Он подчеркнул, что подобные угрозы в работе или атаки России его не пугают.

«Я верующий человек и боюсь только Божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь», — подытожил Буданов.

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