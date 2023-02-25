«Лукашенко готовит свое окружение к ползучему предательству» 14 25.02.2023, 11:32

8,206

Диктатор все чаще проталкивает мысль, что придется «сдаться».

Источники телеграм-канала «Белорусская разведка» из Совбеза и администрации Лукашенко сообщают, что «штаб» Лукашенко готовится к длительной затяжной военной ситуации. Ведутся консультации с коллегами из Кремля на ежедневной основе.

Авторы телеграм-канала утверждают, что Лукашенко на совещаниях часто проталкивает мысль, что мол «придется поступиться каким-то суверенитетом ради безопасности…». Он готовит свое окружение к ползучему предательству. Источники утверждают, что план «белорусский выступ» будет значительно активизирован в ближайшее время. В грядущее полугодие администрации Лукашенко и Путина будут публично продвигать повестку «союзного государства», как альтернативу отсутствия успехов в «СВО».

Как сообщал сайт Charter97.org, ранее стало известно об активном участии агента КГБ СССР с позывным «Валет» Александра Лукашенко в планах Кремля по экспансии в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».