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«Лукашенко готовит свое окружение к ползучему предательству»

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  • 25.02.2023, 11:32
  • 8,206
«Лукашенко готовит свое окружение к ползучему предательству»

Диктатор все чаще проталкивает мысль, что придется «сдаться».

Источники телеграм-канала «Белорусская разведка» из Совбеза и администрации Лукашенко сообщают, что «штаб» Лукашенко готовится к длительной затяжной военной ситуации. Ведутся консультации с коллегами из Кремля на ежедневной основе.

Авторы телеграм-канала утверждают, что Лукашенко на совещаниях часто проталкивает мысль, что мол «придется поступиться каким-то суверенитетом ради безопасности…». Он готовит свое окружение к ползучему предательству. Источники утверждают, что план «белорусский выступ» будет значительно активизирован в ближайшее время. В грядущее полугодие администрации Лукашенко и Путина будут публично продвигать повестку «союзного государства», как альтернативу отсутствия успехов в «СВО».

Как сообщал сайт Charter97.org, ранее стало известно об активном участии агента КГБ СССР с позывным «Валет» Александра Лукашенко в планах Кремля по экспансии в Беларуси.

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