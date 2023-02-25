Зять Шойгу поддержал призыв Дудя против войны 1 25.02.2023, 11:40

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Алексей Столяров

Фото: stoliarovaleksey / Instagram

Журналист опубликовал сообщение к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Российский фитнес-блогер Алексей Столяров, который женат на дочери министра обороны Сергея Шойгу, присоединился в интернете к осуждению российской агрессии в Украине. Он поставил отметку «нравится» сообщению российского журналиста Юрия Дудя в Telegram к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Дудь опубликовал фото дома одного из героев своего фильма о Камчатке, сторонника президента РФ Владимира Путина, который жил в аварийной коммуналке и умер, не дождавшись нормальных условий жизни.

«Это здание (как и сама Камчатка) – напоминание: нам бы свой дом привести в порядок, а не лезть в чужой с гранатометом наперевес и учить его обитателей жизни. Украинскому народу и всем людям из России, Беларуси и других стран, которые выступают против этой войны, – поддержка и скорейшей победы над злом», – написал журналист.

На лайк Столярова посту о «бессмысленной войне» обратил внимание Telegram-канал Moscow calling. Он напомнил, что зять министра обороны большую часть жизни проводит за границей, «в том числе Дубае (ОАЭ), стране, где находится одна из сильнейших резидентур ЦРУ на Ближнем Востоке и мире в целом».

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