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Свой дом на крыше: в центре Минска продают необычную квартиру

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  • 25.02.2023, 11:48
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Свой дом на крыше: в центре Минска продают необычную квартиру

Жилой комплекс с пентхаусом расположен в районе Академии Наук.

Необычная квартира, на которую журналисты realt.by обратили внимание, находится в жилом комплексе, спрятавшемся за многочисленными учебными заведениями в районе Академии Наук. Три многоэтажных дома появились в этой части города еще в начале «десятых» на месте старой жилой застройки, которая была снесена. Сейчас тут продается очень интересная квартира.

Возводился этот жилой комплекс из трех десятиэтажек в 2010—2015-м годах. Застройщиком объекта по проспекту Независимости 85 Б, В и Г выступала компания «Белреконструкция».

Дома в глубине сквера рядом с проспектом с самого начала позиционировались, как элитные. Комплекс обслуживается ТС, имеет огороженную территорию, въезд на которую ограничен несколькими шлагбаумами. Первые этажи домов сдаются под офисы. Спустившись из квартиры вниз, можно найти фитнес-центр, школу языковой подготовки, салоны красоты и другую полезную инфраструктуру.

Сейчас в комплексе на Независимости продается двухкомнатная квартира на последнем 10-м этаже. Ее особенность — огромная терраса и отсутствие соседей. Квартира, а по сути это — пентхаус, имеет площадь 77,3 «квадрата», терраса занимает еще 37,5 «квадратов».

Сама квартира очень светлая с большим количеством окон и великолепными видами. Внутренние стены не являются несущими, что позволяет сделать перепланировку по своему вкусу. Сейчас квартира предлагается без отделки. Хорошим бонусом квартиры является собственное отопление с отдельной топочной.

В объявлении отмечается, что территория комплекса находится под охраной, ведется видеонаблюдение, есть консьерж. На территории комплекса находится детская площадка, большая наземная парковка, также есть и подземный паркинг, c возможностью аренды.

Что касается локации, то это — тихий обжитый центр со всеми его преимуществами. Рядом расположено сразу несколько хороших гимназий, школ и детских садов. В шаговой доступности − магазины, аптеки, медицинский центр, станции метро «Академия Наук» и «Парк Челюскинцев», а также — большое количество кафе, Ботанический сад, Парк Челюскинцев.

Стоимость пентхауса на последнем этаже — 174 тысячи долларов (1964 доллара — за метр).

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