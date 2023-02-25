В Беларуси значительно вырастут счета за электричество?5
- 25.02.2023, 12:00
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МАРТ изменил важный тариф.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. Они утверждены постановлением МАРТ №15 от 17 февраля, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Тариф на указанные услуги, оказываемые «Белэнерго» облэнерго и БелАЭС, определено в 83,54 рубля за 1 МВт установленной мощности в месяц. Он увеличен на 6,19 рубля в сравнении с действовавшим.
Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые РУП-облэнерго владельцам блок-станций, подключенных к сетям облэнерго, будут стоить 110,26 рубля за 1 МВт установленной мощности в месяц. Тариф увеличен на 8,17 рубля.