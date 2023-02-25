В Беларуси значительно вырастут счета за электричество? 5 25.02.2023, 12:00

2,236

МАРТ изменил важный тариф.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. Они утверждены постановлением МАРТ №15 от 17 февраля, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Тариф на указанные услуги, оказываемые «Белэнерго» облэнерго и БелАЭС, определено в 83,54 рубля за 1 МВт установленной мощности в месяц. Он увеличен на 6,19 рубля в сравнении с действовавшим.

Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые РУП-облэнерго владельцам блок-станций, подключенных к сетям облэнерго, будут стоить 110,26 рубля за 1 МВт установленной мощности в месяц. Тариф увеличен на 8,17 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».