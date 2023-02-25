закрыть
25 февраля 2023, суббота, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси значительно вырастут счета за электричество?

5
  • 25.02.2023, 12:00
  • 2,236
В Беларуси значительно вырастут счета за электричество?

МАРТ изменил важный тариф.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. Они утверждены постановлением МАРТ №15 от 17 февраля, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Тариф на указанные услуги, оказываемые «Белэнерго» облэнерго и БелАЭС, определено в 83,54 рубля за 1 МВт установленной мощности в месяц. Он увеличен на 6,19 рубля в сравнении с действовавшим.

Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые РУП-облэнерго владельцам блок-станций, подключенных к сетям облэнерго, будут стоить 110,26 рубля за 1 МВт установленной мощности в месяц. Тариф увеличен на 8,17 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников