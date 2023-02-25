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Кремль разочарован

  • Алексей Голобуцкий
  • 25.02.2023, 12:04
  • 1,976
Кремль разочарован
Алексей Голобуцкий

Дядюшка Си за них не вступился.

Дождались так долго рекламируемых «мирных предложений Китая». Оказалось-просто лозунги «за все хорошее». Причем для Китая, а не России или Украины.

Никаких реальных рычагов для прекращения российской агрессии, ничего о границах (таково, п. 4 «начать мирные переговоры» без отвода российских оккупационных войск и п. 1 «уважать суверенитет всех стран» без уточнений вообще о ком это). Зато явное стремление заморозить ситуацию, максимально затянуть войну. То есть, фактически - максимально надолго ослабить Россию. Сделать ее максимально зависимой от Китая.

И п. 10 «снятие односторонних санкций» - это не о восстановлении позиций России. И тем более не о прекращении аттракциона невиданной щедрости с ценами для Китая на подсанкционные российские ресурсы. Это на перспективу: Пекин точно знает, что в случае его агрессивных движений в сторону Тайваня по нему немедленно, без отсрочек и долгих обсуждений, долбанут санкционными инструментами, разработанными и хорошо обкатанными на России. И пробует заблаговременно подстелить себе хоть какой-то соломки.

Но главное там - п. 11 «обеспечить устойчивость цепей производства и поставки». Следует практическими действиями защищать действующую мировую экономическую систему, выступать против попыток политизировать мировую экономику, а также ее применять как инструмент и оружие. С целью не допустить ущерба восстановлению глобальной экономики, нужно совместно нейтрализовать негативные последствия кризиса, в частности для международного сотрудничества в области энергетики, финансов, торговли зерном и логистики».

«Устойчивость цепей» - это собственно о китайских товарах, китайском производстве, китайском бизнесе и импорте. Китай осознал, что ему хоть и удалось за эти десятилетия нарастить гигантскую экономическую тушу на международной арене – но политическое влияние по экономическому масштабу явно не успевает. Типичная проблема динозавра: огромная страшная задница – и крошечный мозг, который не способен оперативно управлять этой тушей. Результат: вместо «машины смерти» - уязвимый мобильный состав мяса для тех, кто держит ситуацию под контролем.

Китай так старательно наращивал мышцы и пугал всех, что в итоге таки запугал. Вплоть до того, что его начали отодвигать на мировых рынках с монопольных и просто выгодных позиций. Чисто из соображений безопасности. То есть, будто Пекин и добился своего – но...

Прямо сейчас Китай подвигают в торговле и тех «цепях производства и снабжения» на территории Евразии. С явным прицелом замещения в схемах Китая Индией. Корпорации уже достаточно активно переносят производства именно в Индию – и даже по объективным причинам, Китай серьезно срывает сроки и объемы производства и поставок из-за ковидного паралича на заводах и в целых городах и провинциях. То, что Китай срочно открывает границы, отменяет экстремальные карантинные меры, ситуации уже не исправит. Китайские компании сорвали сделки – и получили закономерные последствия.

С транспортировкой, как пишут специалисты, та же ситуация: обновленная континентальная и мировая логистика переориентируется на маршруты АСЕАН - Индия - Ближний Восток - Европа. Что вполне может не просто составить конкуренцию контролируемому Китаем Транссибу и Новому шелковому пути через Центральную Азию, но и в значительной степени заменить их. Опять же, из соображений глобальной стратегической безопасности.

Европейские рынки - чересчур привлекательная штука. И если Китай в стремлении получить рычаги давления на США так подставился – почему Индия должна упускать свой шанс перехватить рынки и возможности? Это та же ситуация, что с Россией и рынком углеводородов. Москва подставилась - и ее долю на рынках немедленно начали раздергивать другие хищники отрасли. И никто ей ничего не вернет, никто не подвинется после снятия санкций.

Конечно, эти логические построения не тайна для Пекина. И само стремление как-то сдержать этот процесс и заложено в «12 пунктах». А собственно о России, ее интересах и потребностях там ничего.

Про Украину тоже. Но мы, в отличие от Кремля, ничего и не ожидали от Пекина. А вот Кремль, судя по реакции кремлевского пула, реально разочарован. Они питали какие-то надежды на покровительство дядюшки Си...

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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