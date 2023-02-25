Трибунал в Гааге вынес приговор Путину 5 25.02.2023, 12:24

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Главу РФ признали виновным в тяжких преступлениях.

В Гааге заочно и символически судили Путина за преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные с 24 февраля 2022 года, сообщает «Укринформ».

«Мы не сомневаемся, учитывая свидетельские показания и представленные доказательства, что вторжение было преступлением агрессии... Характер и сила преступления говорит о том, что его готовили задолго до 24 февраля 2022 года», - подчеркнул в решении символический суд.

В рамках этого процесса в течение недели дело рассматривали всемирно известные юристы, а также приобщились реальные свидетели. Его цель – усилить интерес и поддержать идею проведения настоящего трибунала.

Рассматривали дело бывший член Конституционного суда Южной Африки Зак Якооб, экспосол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений в Управлении глобального уголовного правосудия Стивен Дж. Рэпп, консультант по международному праву Прия Пиллай, также работавшая в Международном трибунале спорные правовые вопросы.

Символический суд базировался на принципах Нюрнбергского процесса и Римского устава Международного уголовного суда.

Напомним, 17 ноября Гаагский окружной суд озвучил приговор, согласно которому виновны в трагедии, когда был сбит пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» с 298 людьми на борту. стала подконтрольна России «ДНР» и Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Суд, рассматривавший дело о сбитии рейса MH17, считает , что подозреваемых по делу может быть больше, чем четверо, которым был вынесен приговор.

8 февраля прокуроры Совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием дела о трагедии MH17, сообщили об убедительных доказательствах того, что президент России Владимир Путин лично подписал решение о поставках российской ракетной системы в Украину.

21 февраля Путин присвоил звание «гвардейской» 53-й зенитной ракетной бригаде, причастной к сбитию малазийского пассажирского лайнера рейса MH17.

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