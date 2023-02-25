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«Кара небесная»: под Мариуполем уничтожены скопления войск РФ

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  • 25.02.2023, 12:34
  • 5,492
«Кара небесная»: под Мариуполем уничтожены скопления войск РФ

В городе и окрестностях прогремела новая серия мощных взрывов.

Вечером 24 февраля во временно оккупированном Мариуполе снова раздались взрывы, вследствие чего был уничтожен очередной склад с боекомплектом врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

«Последствия Мариупольского хлопка вчера. После «кары небесной» группа Мариупольского сопротивления подтверждает минус состав БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов», - написал он.

Кроме того, под временно оккупированным Мариуполем утром 25 февраля раздались взрывы в районе между селами Ялта и Юрьевка.

Об этом также сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Сообщают о звуках взрывов в Мариупольском районе по линии с. Ялта / с. Юрьевка (место большой концентрации оккупантов). Уточняем», - написал он.

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