«Кара небесная»: под Мариуполем уничтожены скопления войск РФ

«Кара небесная»: под Мариуполем уничтожены скопления войск РФ1
- 25.02.2023, 12:34
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В городе и окрестностях прогремела новая серия мощных взрывов.
Вечером 24 февраля во временно оккупированном Мариуполе снова раздались взрывы, вследствие чего был уничтожен очередной склад с боекомплектом врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.
«Последствия Мариупольского хлопка вчера. После «кары небесной» группа Мариупольского сопротивления подтверждает минус состав БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов», - написал он.
Кроме того, под временно оккупированным Мариуполем утром 25 февраля раздались взрывы в районе между селами Ялта и Юрьевка.
Об этом также сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Сообщают о звуках взрывов в Мариупольском районе по линии с. Ялта / с. Юрьевка (место большой концентрации оккупантов). Уточняем», - написал он.