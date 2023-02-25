Кулеба назвал самый странный пункт «мирного плана» КНР 25.02.2023, 12:49

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Дмитрий Кулеба

Украина никогда с этим не согласится.

Украинская сторона изучает предложения Китая по урегулированию полномасштабной войны России против Украины, но они, как и другие аналогичные инициативы, должны соответствовать принятой резолюции Генассамблеи ООН.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил журналистам в пятницу после заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине войны РФ в Украине, передает «Европейская правда».

«Мы видели финальную версию плана вчера вечером. Есть определенные элементы, с которыми мы соглашаемся. Есть, по крайней мере, один элемент, с которым мы не соглашаемся – об «односторонних санкциях». Мы считаем, что санкции – важный инструмент. Но в целом это интересный документ». Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы», – отметил Кулеба.

Министр положительно оценил тот факт, что Китай «изложил собственную всестороннюю позицию по этой войне».

«Да должны четко заявить: вчера 141 страна проголосовала за резолюцию, которая определяет принципы и ключевые элементы того, как эта война должна завершиться. И что угодно, что предлагается за пределами этой резолюции, должно ей отвечать», - подчеркнул он.

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