«И тут я очень удивился — вокруг нашего Renault собралось человек десять» 2 25.02.2023, 13:00

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Белорус рассказал вдохновляющую историю о помощи на дорогах.

Читатель портала onliner.by Андрей в конце прошлого года попал вместе со своей семьей в серьезную аварию — автомобиль перевернулся и оказался на крыше. Неизвестно, как бы сложилась судьба героев этого повествования, если бы на помощь не пришли проезжавшие мимо водители.

В этой остросюжетной истории есть место страху, отчаянию, благодарности и надежде:

— Накануне Рождества решили мы с женой и годовалой дочкой поехать к родителям из Минска в Мядель — всего около 160 км от дома нашего до родительского. Выехали около 8 часов утра, за рулем находилась жена, погода была замечательная. Ехали с соблюдением ПДД и местами даже медленнее разрешенной скорости, потому как безопасность превыше всего. Мы ехали, весело исполняя рождественские песни. Дочка на заднем ряду сладко посапывала в своем автокресле. И вот мы уже видим знакомые места, заметили стадо косуль вдоль дороги. За окном было очень красиво. Но тут машину словно чуть-чуть занесло. Снизили скорость, пару километров проехали нормально. В самый неподходящий момент, перед мостом, автомобиль резко стало разворачивать, словно кто-то сильно въехал в его заднюю часть.

Жена не смогла вырулить из этой ситуации. Машину развернуло и выкинуло на встречку в сторону кювета. Боком она ударилась о сугроб у дороги и перевернулась на крышу. Сделав 2—3 кувырка, мы полетели вниз в кювет. Автомобиль остановился лежа на крыше.

Все это произошло, как казалось, за пару секунд. И вот мы начинаем понимать, что случилось. Никогда не думал, что бывает так страшно. Ты висишь на ремнях головой вниз, слышишь плач дочери, слева за рулем перепуганная жена. Надо как-то выбираться, а я понимаю, что застрял. В шоковом состоянии пытаюсь ногой нажимать на руль, чтобы посигналить — вдруг кто-то проезжает рядом и сможет помочь. Жена стала отстегивать ремень, смогла приземлиться на потолок и выползти через разбитое окно. Я — мужчина крупный: отстегнув ремень, ничего, по сути, не поменял, остался в том же положении. Хочу вылезти вслед за женой, но понимаю, что, как Винни Пух, застрял.

Голова понемногу начинает соображать. Слышу голоса людей и вижу какое-то движение — вокруг собрался народ. Все пытались помочь, что-то сделать, чтобы вытащить меня. Спустя несколько минут все же получается: либо сиденье отъехало, либо просто где-то что-то отвалилось. Кое-как достали меня из салона смятой машины. И тут я очень сильно удивился — вокруг нашего Renault было человек десять. Все что-то говорили, помогали и интересовались самочувствием. Кто-то вызывал скорую, кто-то МЧС, а я все не мог поверить, что у нас есть такие отзывчивые люди.

Когда я немного успокоился, вместе с незнакомыми людьми мы перевернули автомобиль. Конечно, я немного опешил — никогда не думал, что увижу свою машину такой.

На улице примерно −10 градусов, проезжающие мимо машины останавливаются, люди спускаются к нам в кювет. Мокрые, по пояс в снегу, все бегут к нам на помощь. Я хочу позвонить родителям и сообщить о произошедшем, но понимаю, что телефона нигде нет. Тут же люди дают свои телефоны позвонить. Кто-то дал закурить, я со стресса выкурил сразу несколько сигарет.

Спустя пару минут приехали скорая, МЧС, и все направились к нам. Медики проверили самочувствие нашей семьи: жена с дочкой были в порядке, мне же чуть-чуть досталось, так как сильно придавило крышей правую часть машины. Сотрудники МЧС вскрыли капот, отключили АКБ, чтобы автомобиль не загорелся, все проверили, чтобы не было причин для волнения.

После прибыли инспекторы, начались разбирательства, приехал эвакуатор. Машину — в утиль. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был в тот момент с нами, кто помогал и поддерживал в эти трудные минуты нашу семью. Если бы не эти случайные люди, я даже не хочу представлять, что было бы с нами. Главное, что все живы и здоровы. Мы уже присматриваем нового четырехколесного члена семьи.

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