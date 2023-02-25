Залужный: Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

Залужный: Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году1
- 25.02.2023, 13:04
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Главнокомандующий ВСУ рассказал о знаковой истории на день святого Николая.
Временно оккупированный россиянами Мариуполь будет освобожден уже в этом году.
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова про год полномасштабного вторжения, сообщает «Лига.нет».
По его словам, на день святого Николая у него было мероприятие с участием детей, где мальчик спросил его, точно ли Украина вернется во временно оккупированный Мариуполь.
Залужный ответил, что ВСУ освободят Мариуполь уже в 2023 году.
Также он сказал, что человеческая жизнь – это самое дешевое, что есть в России.
«Потери в 15 000 в Афганистане фактически поставили на колени СССР. Сейчас цифра потерь РФ гораздо больше. У нас другая тактика и стратегия. У нас нет таких возможностей тратить много боеприпасов, чтобы разрушить свою собственную инфраструктуру, нет смысла», - заявил генерал.