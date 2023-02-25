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Залужный: Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

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  • 25.02.2023, 13:04
  • 1,322
Залужный: Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

Главнокомандующий ВСУ рассказал о знаковой истории на день святого Николая.

Временно оккупированный россиянами Мариуполь будет освобожден уже в этом году.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова про год полномасштабного вторжения, сообщает «Лига.нет».

По его словам, на день святого Николая у него было мероприятие с участием детей, где мальчик спросил его, точно ли Украина вернется во временно оккупированный Мариуполь.

Залужный ответил, что ВСУ освободят Мариуполь уже в 2023 году.

Также он сказал, что человеческая жизнь – это самое дешевое, что есть в России.

«Потери в 15 000 в Афганистане фактически поставили на колени СССР. Сейчас цифра потерь РФ гораздо больше. У нас другая тактика и стратегия. У нас нет таких возможностей тратить много боеприпасов, чтобы разрушить свою собственную инфраструктуру, нет смысла», - заявил генерал.

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