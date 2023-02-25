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Три грандиозных провала Путина

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  • Игорь Эйдман
  • 25.02.2023, 13:13
Три грандиозных провала Путина
Игорь Эйдман

Украинская реконкистa опрокидывает российский план затяжной войны.

Годовая история этой войны - череда последовательно проваливающихся российских планов. Один проваливается - выдвигают другой, потом третий и так далее.

1. Февраль-март 2022 - план блицкрига, Киев берем за три дня, Украину - за пару недель. 9 мая Путин принимает парад в Киеве.

Результат: полный провал.

2. Весна-лето 2022 года - план наступления в Донбассе, разгрома и окружения там основных украинских сил.

Результат: полный провал.

3. Сентябрь-декабрь 2022 - план ракетной войны под девизом: «Вбомбить Украину в 18 век». Планировалось разрушить критическую энергетическую и транспортную инфраструктуру, заморозить и обесточить украинские города, парализовать и захватить страну. Параллельно подорвали газопроводы в Европу, пытаясь и ее заморозить и поставить на колени.

Результат: полный провал.

Теперь у них новый план достижения успеха - длительная война на истощение. Этот план также обречен на провал.

К длительной изнурительной войне не готова российская армия, «оборонка», экономика, население. А главное, к ней не готова правящая верхушка и, прежде всего, сам Путин.

Сейчас многие пишут, что Путин хочет воевать бесконечно и решил сделать войну для России нормой. Не думаю, что это так. Он совершенно не похож на лидера сражающейся страны, на кризисного менеджера, разруливающего экстремальные ситуации (война - всегда экстрим). Он ленивый сибарит, любящий размеренную, полную удовольствий жизнь в роскоши. Ему (как и всей верхушке) весь этот военный стресс даром не нужен.

Он ожидал легкую победу, за которой последовал бы «исторический триумф» и вхождение в пантеон «великих государей» в один ряд с Петром и Сталиным. Но попал в просак. Ничего не вышло. Я уверен, что сейчас он просто не знает, что делать дальше. Воюет по инерции, понимая, что отступить для него - значит потерять власть.

Длительной войны не будет - этот план российские власти также бездарно провалят, как и все предыдущие. Если в портфолио криворуких неудачников одни провалы, не стоит ждать, что их очередной прожект вдруг реализуется.

Путинский сценарий затяжной войны опрокинет продолжающаяся украинская реконкиста, которая имеет шанс закончиться успехом уже в этом году.

Слава Украине!

Игорь Эйдман, t.me

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