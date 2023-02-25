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Загадка «коня в пальто»: откуда появилась эта фраза и что она означает

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  • 25.02.2023, 13:43
  • 4,208
Загадка «коня в пальто»: откуда появилась эта фраза и что она означает

Многие даже не подозревают о происхождении популярного выражения.

Вы, вероятно, уже слышали эту загадочную фразу «Конь в пальто», но знаете ли вы, что она означает? Не существует однозначного ответа на этот вопрос, но есть несколько теорий, пишет «Главред».

Прозвище мужчины

Одна из теорий гласит, что Конь в пальто - это прозвище мужчины который, был замечен в одежде, которая была слишком большой для него. Он выглядел как конь в пальто, и это прозвище осталось с ним на всю жизнь.

Конь в пальто в Москве

Другая теория связана с городом Москва. По легенде, в начале XIX века в Москве произошло знаменитое событие, когда на красной площади появился высокомерный купец, прогуливающийся в своем пышном пальто и наезжая на людей, как на коне.

Из этого случая возникло выражение «Конь в пальто», которое впоследствии стало общеупотребительным.

Что значит фраза «Конь в пальто»?

Независимо от того, какая из этих теорий верна, фраза «Конь в пальто» стала символом высокомерия и нахальства. В наше время она используется, чтобы описать человека, который выглядит надменным и заносчивым.

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