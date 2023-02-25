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«На перевоплощение ушло два месяца и примерно 7 000 долларов»

  • 25.02.2023, 14:05
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«На перевоплощение ушло два месяца и примерно 7 000 долларов»

Как белорус зарабатывает на еде, даже название которой трудно выговорить.

Уже скоро в гродненском лесопарке «Пышки» традиционно будут сжигать чучело, печь блины и звать весну. В общем, отмечать Масленицу. А еще кто-то из гостей праздника наверняка заинтересуется необычным фуд-траком, внутри которого выпекаются чешские десерты — трдельники.

Журналисты av.by встретились с его хозяином и записали историю перевоплощения старого грузовика Volkswagen LT в необычную бизнес-идею.

Забегая вперед, скажем, что в этой повести уникально все: и сама выпечка, и возраст предпринимателя. Да и название десерта — трдельник — не сразу выговоришь и запомнишь. Но обо всем по порядку.

Гродненцу Егору всего 21 год. А его «бизнесу на колесах» пошел уже третий. Еще обучаясь на втором курсе Белорусского государственного университета, парень загорелся идеей открыть фуд-трак с чешской выпечкой.

— После школы я поступил в Институт бизнеса БГУ в Минске. Брат моего лучшего друга в это время открыл здесь первый мини-фуд-трак с трдельниками. Он сам много раз был в Чехии, откуда и привез эту идею. А реализовывал ее полностью сам. Самостоятельно создавал рецептуру, много работал над ней, совершенствовал ее. Мне понравился этот трак, и я предложил ему открыть такой же в Гродно, — рассказывает Егор Чекель.

Минский владелец машины поддержал начинающего бизнесмена, и вместе они принялись искать подходящий фургончик. Нашли его в Брестской области. 30-летний Volkswagen LT в это время перевозил овощи местного фермера. Тот и рад бы поменять свой грузовик на более современный — да старый куда девать? Вот и продавал его через объявления в интернете.

— Когда фермер в очередной раз привез овощи в Минск, мы приехали посмотреть на грузовик и поняли: это то, что нам надо, — вспоминает Егор. — Нас не очень интересовала ходовая часть, так как мы планировали устанавливать его стационарно. Поэтому больше обращали внимание на его кузов и размеры.

«На все ушло два месяца и примерно 7 000 долларов»

Начинающий бизнесмен из Гродно и брестский фермер заключили сделку, пожав друг другу руки. С того дня судьба старого грузовика изменилась кардинально. Его отвезли на дачу под Минск. А там принялись вдыхать в него новую жизнь. На перевоплощение ушло примерно 7 000 долларов и два месяца работы:

— Сам грузовик мы купили за $1 300. Остальные деньги понадобились на его апгрейд, — уточняет Егор.

— А откуда у студента были средства на все это?

— В школьные годы я занимался настольным теннисом. Участвовал в различных турнирах, занимал призовые места и получал за это вознаграждения. Что-то отложил, где-то помогла семья.

— А как твои домашние отнеслись к такой идее?

— С пониманием. Сначала не очень верили, что подобный формат приживется у нас в Гродно, но в целом поддержали.

Над грузовиком Егор и его партнер трудились сами. Каждый день после учебы гродненец ехал на дачу, где стоял «Фольксваген»:

— Я учился в первую смену, после пар мы отправлялись сразу туда. Опыта, признаюсь, в таком деле у меня совсем не было. Но мой товарищ мне говорил, что надо делать, а я это выполнял. Сперва мы поработали над «внутрянкой». Утеплили фургон так, чтобы зимой в нем было комфортно. Обшили все нержавейкой. Изготовили дополнительные столы и полки для хранения посуды. Изучили санитарные нормы, — перечисляет Егор все задачи, с которыми пришлось ему столкнуться когда-то впервые. — Потрудились над хорошим освещением и провели электрику.

Что касается наружных работ, то ребята хотели сделать фургончик таким, чтобы он отличался от остальных и передавал дух самой Чехии. В списке особенностей — большое окно для раздачи, деревянная обивка и откидная дверь.

— Здесь мы тоже занимались всем сами. Зачищали, красили, вырезали, вставляли... Работы закончили прямо к началу моей сессии в универе. Когда сдал ее, мы перевезли фургончик в Гродно и принялись за дело.

Сначала стационарное место «Трдло» было на набережной Немана. Летом это шикарная локация. Здесь по вечерам собирается много молодежи. Несмотря на то, что тогда в стране бушевал коронавирус, бизнес гродненца «зашел»:

— Я не могу сказать, сколько точно мы смогли заработать в первый год, потому что весь доход вкладывали в рекламу и усовершенствование своего дела, — говорит Егор. — Например, очень скоро мы поняли: к трдельнику нужен хороший кофе. Нам пришлось закупать оборудование и обучать наших сотрудниц — нанимали бариста для этого.

Необычную чешскую выпечку гродненцы приняли на ура. И у бизнесменов появилась идея открыть еще один фуд-трак с трдельниками. Уже летом 2022 года на карте городского общепита появилась вторая точка. На этот раз — в лесу.

— Вам, наверное, пришлось участвовать в аукционе, чтобы получить такую локацию?

Дело в том, что лесопарк «Пышки» — излюбленное место для пеших прогулок многих гродненцев в любую пору года. На «тропе здоровья» (так прозвали его местные) работает пункт проката велосипедов, стоят кафешки, а неподалеку находится один из самых дорогих ресторанов города.

— Да, но так получилось, что мы были одни, кто участвовал в аукционе и верил в него, — улыбается парень. — Поэтому выиграли по минимальной ставке — 200 рублей.

— Раз уж мы пришли к цифрам, давай откроем их все. Каковы основные статьи расходов такого бизнеса на колесах?

— Самая большая часть затрат — это аренда. Мы в сезон платим около 750 рублей. Вне сезона — 300—400. Электричество подключено к соседнему зданию «Зеленстроя» и обходится нам в среднем в 400 BYN. Здесь энергозатратное оборудование — печь, кофе-машина, да и отапливать зимой нужно. На налоги уходит 20 процентов от выручки. Воду мы покупаем бутилированную.

— А как с зарплатами?

— Не буду раскрывать эту финансовую сторону. Скажу, что доходы наших сотрудников достойные и выше, чем у людей, которые работают в похожих местах.

Стоимость одного трдельника составляет 4 рубля. За начинку надо заплатить 2,5 BYN. В уме прикидываем, сколько нужно испечь таких десертов, чтоб покрыть расходы и заработать. Поэтому наш следующий вопрос вполне закономерный:

— Вне сезона вам выгодно здесь стоять?

— Мы закрываем точку на набережной на три-четыре месяца, так как там, на самом деле, не очень прибыльно находиться зимой. А в лесопарке мы работаем круглый год. Каждый день по «тропе здоровья» гуляют мамы с детьми, семьи, пожилые люди. Кто-то приезжает к нам специально за трдельниками, поскольку в городе больше такие никто не печет. Некоторые даже просили нас не закрываться на зиму.

— Какова себестоимость одного десерта?

— Честно говоря, сложно посчитать точно. И мы этого никогда не делали. Могу сказать наверняка, что мы не экономим на продуктах. Покупаем муку только премиального качества.

В это время девушка из трака открывает окошко и протягивает нам два невероятно красивых угощения. Если вы не были в Чехии или не ели трдельники в Беларуси, рассказываем, что это такое:

— Это раскатанное дрожжевое тесто, которое оборачивают вокруг валика, он крутится в печке вокруг своей оси, — объясняет Егор. — Потом по желанию клиента можем наполнить начинкой и обсыпать или корицей, или чем-то другим. Кстати, несмотря на то, что трдельник считается десертом, мы разработали специальную начинку для тех, кто хочет плотно перекусить, — сыр крем-чиз с беконом. Очень вкусно!

— Какое максимальное количество трдельников приходилось выпекать?

— Это был день рождения нашего фуд-трака, и тогда мы объявили акцию: два трдельника по цене одного. Выпекли 300 штук. Пока что это наш рекорд.

— Егор, ты в прошлом году закончил институт. Опыта у тебя уже предостаточно для молодого предпринимателя. Как ты планируешь дальше развивать свое дело?

— Мы хотим запустить франшизу по выпечке трдельников. Учитывая, что они есть только в Гродно и Минске, надеемся, что у нас это получится, — улыбаясь, отвечает 21-летний бизнесмен из Гродно.

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