ЕС официально утвердил десятый пакет санкций против России 2 25.02.2023, 14:31

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Жозеп Боррель раскрыл подробности новых ограничений.

Европейский союз утвердил новый десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо, торговля и пропагандистские росСМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Принят 10-й пакет санкций: в список включен 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», - написал Боррель.

Он отметил, что ЕС остается единым в своей решимости нанести ущерб российской военной машине.

«В пределах наших (санкционных - ред.) списков мы нацелены на тех, кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6000 украинских детей. Это явное нарушение международного права, в частности Женевской конвенции, о чем я вчера говорил в Совете Безопасности ООН»,- отметил Боррель.

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