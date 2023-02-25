Яценюк о Лукашенко: Ни слову этого проходимца не верю 5 25.02.2023, 14:41

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Военный преступник пытается вилять, предчувствуя скорую расплату.

Лукашенко пытается дистанцироваться от того, что он «непосредственно участвовал в агрессии России против Украины».

Об этом в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону сказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Я ни слову этого проходимца не верю. Он сидит и думает о своем завтрашнем дне, – отметил Яценюк. – Я не готов сейчас вам ответить с точки зрения международного права, можно ли привлечь Беларусь к ответственности за то, что с территории Беларуси было совершено нападение на Украину. Скорее да, чем нет. Здесь будет очень много у меня аргументов, начиная с того, что у нас были двусторонние соглашения с Беларусью, и заканчивая тем, что с территории Беларуси летят ракеты, с этой территории пошли танки».

Были это российские танки или белорусские – «мы этого точно не знаем», продолжил политик.

«Российские военные или белорусские – это дискуссия для суда. Это он [Лукашенко] пусть в суде рассказывает, были белорусы или не были. Он – самопровозглашенный диктатор Беларуси, ему подчиняются вооруженные силы Беларуси, он дает указание, можно ли пересечь границу Беларуси? Он», – отметил Яценюк.

По его словам, Лукашенко – «соучастник военного преступления».

«Сейчас он крутит задницей по поводу того, «а что будет, если не будет [президента РФ Владимира] Путина, если проиграет Россия, а что будет, если будет международный трибунал и в этот международный трибунал потянут меня». Говорит: «Я не стану вступать в войну, если Украина не нападет". Во-первых, они эту провокацию могут слепить легко. Они научены еще русскими и нацистами, кстати, начинавшими так Вторую мировую войну. И это его никак не освобождает от ответственности за преступления, которые он уже совершил», – подчеркнул Яценюк.

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