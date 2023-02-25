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Самозванный «министр образования»: Говорю твердое «нет» гамбургерам

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  • 25.02.2023, 14:57
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Самозванный «министр образования»: Говорю твердое «нет» гамбургерам

Лукашист Иванец принялся за школьное меню.

Назначенный самозванцем Лукашенко на должность «министра образования» Андрей Иванец прокомментировал наличие бургеров и пельменей в экспериментальном меню в некоторых белорусских школах. По его мнению, введение этих блюд не означает, что теперь ученики будут перекусывать на переменах гамбургерами. Об этом он заявил в интервью пропагандистам «Совбелии».

«Говорю твердое нет. Да, детям разрешили давать пельмени на обед. Но их смело можно сравнить с домашними: мясные, с минимальным количеством соли и перца. Правильное питание — основа здоровья нации. Для школьных столовых разработано более 300 технологических карт и продолжают создаваться новые», — отметил он.

Иванец также отметил, что пилотный проект по питанию планируют продлить до конца учебного года.

Напомним, в 21 школе и гимназии Беларуси проводится эксперимент. Цель проекта — изучить вкусовые предпочтения школьников и «оптимизировать» организацию питания.

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