«Идут, как роботы, переступая через убитых» 25.02.2023, 15:12

Украинский разведчик рассказал, чем «накачивают» вагнеровцев перед каждым боем под Бахмутом.

Силы ЧВК «Вагнер» штурмуют Бахмут на Донетчине практические круглосуточно. Они наступают малыми группами – идут в бой, как роботы, переступая через убитых товарищей.

Дело в том, что перед каждой атакой вагнеровцам делают инъекции димедрола с трамадолом, в результате они не чувствуют ни боли, ни страха. Об этом рассказал воин Вооруженных сил Украины, разведчик 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады с позывным «Золотой», историю которого опубликовал Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Золотой» в составе 60-й омбр оборонял и освобождал правобережье Херсона, а также участвовал в ожесточенных боях на Бахмутском направлении.

«От человеческого у них (вагнеровцев. – Ред.) только тело. А во всем остальном людьми их назвать нельзя… Подавляющее большинство – насильники, наркоманы, убийцы, которых набрали в ЧВК из российских тюрем», – рассказал украинский защитник.

Воин добавил, что перед штурмом вагнеровцев сначала работает минометный огонь врага. Тем временем захватчики ползут к окопам украинских войск, приближаясь на такое расстоянию, чтобы добросить гранату и запрыгнуть в окоп. Затем происходит ближний стрелковый бой.

«Одну волну уничтожаем, за ней сразу продвигается другая. Там просто горы их трупов лежат. Они идут, как роботы. Одного убивают, другой через него переступает и двигается дальше. О причине этого «феномена» рассказали пленные. Перед каждым наступлением вагнеровцев ведут на так называемое «облучение» – вводят инъекцию димедрола с трамадолом. Поэтому они не испытывают ни боли, ни страха», – сказал «Золотой».

По словам военного, украинские защитники не ограничиваются обороной, совершая атаки и контрнаступления. Одно из самых успешных воины совершили южнее Бахмута, когда враг захватил мост через Северский Донец, что грозило окружением украинских войск.

«Командование поставило задачу отбить мост и закрепиться там. Собрали сводный отряд разведывательных групп из разных подразделений, противника выбили и уничтожили. Дальше уже наши пехотинцы закрепились на этих позициях», – рассказал военный.

Он добавил, что интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении просто безумная – месяц пролетает, как минута, а секунда боя тянется как целая жизнь. Поэтому каждый, кто сейчас участвует в войне с агрессором, уже герой, говорит разведчик.

«А тем, кто сейчас прячется от повесток, хочу сказать одно: соберите волю в кулак. Скажите себе: «Я должен защитить свою страну, родителей, детей, дом, в конце концов», и идите в военкомат. Для победы важен каждый», – призвал «Золотой».

По словам военного, в начале вторжения он был готов ко многому, но к страданиям гражданского населения, особенно детей в оккупированных селах, привыкнуть не смог:

«Невозможно спокойно воспринимать то, что маленький ребенок, первоклассник, уже понимает, что такое выходы, прилеты, куда нужно бежать и где прятаться. Знает, как это – недоедать, делить один хлеб и бутылку воды на 20 человек. Мой дед был ветераном Второй мировой войны. Что-то подобное он рассказывал о нацистах, от которых тогда освобождали Украину. Такие же зверства совершают теперь россияне».

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