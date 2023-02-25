закрыть
25 февраля 2023, суббота, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Идут, как роботы, переступая через убитых»

  • 25.02.2023, 15:12
«Идут, как роботы, переступая через убитых»

Украинский разведчик рассказал, чем «накачивают» вагнеровцев перед каждым боем под Бахмутом.

Силы ЧВК «Вагнер» штурмуют Бахмут на Донетчине практические круглосуточно. Они наступают малыми группами – идут в бой, как роботы, переступая через убитых товарищей.

Дело в том, что перед каждой атакой вагнеровцам делают инъекции димедрола с трамадолом, в результате они не чувствуют ни боли, ни страха. Об этом рассказал воин Вооруженных сил Украины, разведчик 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады с позывным «Золотой», историю которого опубликовал Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Золотой» в составе 60-й омбр оборонял и освобождал правобережье Херсона, а также участвовал в ожесточенных боях на Бахмутском направлении.

«От человеческого у них (вагнеровцев. – Ред.) только тело. А во всем остальном людьми их назвать нельзя… Подавляющее большинство – насильники, наркоманы, убийцы, которых набрали в ЧВК из российских тюрем», – рассказал украинский защитник.

Воин добавил, что перед штурмом вагнеровцев сначала работает минометный огонь врага. Тем временем захватчики ползут к окопам украинских войск, приближаясь на такое расстоянию, чтобы добросить гранату и запрыгнуть в окоп. Затем происходит ближний стрелковый бой.

«Одну волну уничтожаем, за ней сразу продвигается другая. Там просто горы их трупов лежат. Они идут, как роботы. Одного убивают, другой через него переступает и двигается дальше. О причине этого «феномена» рассказали пленные. Перед каждым наступлением вагнеровцев ведут на так называемое «облучение» – вводят инъекцию димедрола с трамадолом. Поэтому они не испытывают ни боли, ни страха», – сказал «Золотой».

По словам военного, украинские защитники не ограничиваются обороной, совершая атаки и контрнаступления. Одно из самых успешных воины совершили южнее Бахмута, когда враг захватил мост через Северский Донец, что грозило окружением украинских войск.

«Командование поставило задачу отбить мост и закрепиться там. Собрали сводный отряд разведывательных групп из разных подразделений, противника выбили и уничтожили. Дальше уже наши пехотинцы закрепились на этих позициях», – рассказал военный.

Он добавил, что интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении просто безумная – месяц пролетает, как минута, а секунда боя тянется как целая жизнь. Поэтому каждый, кто сейчас участвует в войне с агрессором, уже герой, говорит разведчик.

«А тем, кто сейчас прячется от повесток, хочу сказать одно: соберите волю в кулак. Скажите себе: «Я должен защитить свою страну, родителей, детей, дом, в конце концов», и идите в военкомат. Для победы важен каждый», – призвал «Золотой».

По словам военного, в начале вторжения он был готов ко многому, но к страданиям гражданского населения, особенно детей в оккупированных селах, привыкнуть не смог:

«Невозможно спокойно воспринимать то, что маленький ребенок, первоклассник, уже понимает, что такое выходы, прилеты, куда нужно бежать и где прятаться. Знает, как это – недоедать, делить один хлеб и бутылку воды на 20 человек. Мой дед был ветераном Второй мировой войны. Что-то подобное он рассказывал о нацистах, от которых тогда освобождали Украину. Такие же зверства совершают теперь россияне».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников