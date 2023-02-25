Какие возможности выехать за границу остались у белорусов
- 25.02.2023, 15:38
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Через некоторые пункты пропуска разрешен проезд на велосипедах.
Польские власти с 10 февраля закрыли пункт пропуска «Бобровники», через который следовал внушительный поток транспорта, в том числе, и легковых автомобилей. Эта новость вызвала много разговоров о том, что пункты пропуска на границе с Европой продолжат закрываться. «Экономическая газета» решила посмотреть, какие возможности выехать за границу остались у белорусов.
Автотранспортом
На границе с Латвией пока работают оба пункта пропуска: «Григоровщина» (с латвийской стороны «Патерниеки») и «Урбаны» (с латвийской стороны «Силене»). Пересекать здесь границу может как грузовой, так и легковой транспорт, а также автобусы. Разрешён также проезд на велосипедах.
Больше всего вариантов покинуть страну для физлиц в данный момент на границе с Литвой. Тут работает 6 пунктов пропуска:
- «Бенякони»/ «Шальчининкай»: физлица могут ехать на легковых авто и велосипедах;
- «Видзы»/«Твярячюс»: физлица могут пересекать его на легковых авто, велосипедах и пешком;
- «Каменный лог» / «Мядининкай»: физлица могут ехать на легковых авто и велосипедах;
- «Котловка» / «Лаворишкес»: физлица могут ехать на легковых авто и велосипедах;
- «Лоша» / «Шумскас»: физлица могут ехать на легковых авто и велосипедах;
- «Привалка» / «Райгардас»: физлица могут ехать на легковых авто и велосипедах.
Кроме того, в этих пунктах пропуска организован проезд автобусами.
На белорусско-польской границе открытым для легковых автомобилей остался один пункт пропуска — «Брест» (с польской стороны — «Тересполь»). Через этот пункт также организовано движение автобусов. Проехать здесь на велосипеде или пройти пешком запрещено.
На границе с Украиной закрыты все пункты пропуска.
Границу с Российской Федерацией белорусы могут пересекать на автотранспорте, велосипедах и пешком без ограничений.
Самолeтом
Авиасообщение между Беларусью и странами Европы, а также Украиной на текущий момент приостановлено.
Из Национального аэропорта Минск сейчас можно улететь в такие страны, как Азербайджан, Армения, Грузия, Египет, Казахстан, Китай, ОАЭ, Россия, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
Требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Беларуси по прибытии авиатранспортом в Россию отменено.