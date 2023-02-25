Тука: Российские олигархи выступили против Путина 4 25.02.2023, 15:49

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Они готовы перечислить средства в фонд восстановления Украины.

Российские олигархи терпят диктатора Путина по нескольким причинам, но некоторые из них уже начали «прозревать».

Бывший украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил glavred.info, что большинство олигархов в РФ испытывает страх, потому что они все в той или иной степени на крючке.

- Когда люди наживают огромное состояние благодаря коррупционным действиям и считают себя властителями мира, абсолютно свободными людьми – это сплошная иллюзия. Ведь если перечисление средств осуществляется в долларах, оно мониторится в США (любые транзакции). Если переводы осуществляются в евро, они мониторятся в Брюсселе, - пояснил эксперт.

По словам Туки, уже начала поступать информация о том, что некоторые российские олигархи начинают вести переговоры с представителями Запада, в частности, США и Франции.

- Они, в принципе, не поддерживают войну, начатую Путиным, готовы выступить против и, более того, половину тех ресурсов, на которые сейчас наложен арест, перечислить в фонд восстановления Украины, но при условии отмены санкций против них. Такие разговоры начались, и они даже не удивляют. Это абсолютно нормальная логика развития событий, - подытожил Тука.

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