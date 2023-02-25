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Под новые санкции США попал уроженец Беларуси, ЧВК и торговец оружием, связанные с нашей страной

  • 25.02.2023, 16:00
Под новые санкции США попал уроженец Беларуси, ЧВК и торговец оружием, связанные с нашей страной

Речь идет о ЧВК «Редут».

В годовщину вторжения России в Украину, 24 февраля, США расширили санкции в отношении РФ. Санкции затронули более 200 компаний и физлиц из России и третьих стран, которые поддерживают военные действия РФ, сообщает Министерство финансов США. «Зеркало» изучило список и нашло там уроженца Беларуси, частную военную компанию (ЧВК), торговца оружием и кипрскую компанию, связанных с Беларусью.

В списке российских чиновников, попавших под санкции США есть уроженец Беларуси — это министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Алексею Чекункову 42 года, он родился в Минске. Его отец, Олег Чекунков был белорусским дипломатом, в 1998—2001 годах он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Беларуси во Вьетнаме. Как раз в 2001 году Алексей Чекунков закончил МГИМО. После этого он занимался бизнесом на Дальнем Востоке, затем стал совмещать деловые интересы с общественными — например, был одним из создателей Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Занял пост министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в конце 2020 года. Ранее в отношении ввела санкции Украина.

Под санкции США также попал российско-туркменский торговец оружием Нурмурад Курбанов, который представлял российские и белорусские оборонные компании за рубежом, в том числе подсанкционное белорусское научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП».

В списке указана и кипрская компания Stella Leine Limited, которая связана с Нурмурадом Курбановым, и соответственно с «ОКБ ТСП».

Кроме того, Минфин США включил в санкционный список частную военную компанию «Редут». Несмотря на то, что ЧВК зарегистрирована в Москве, в американском ведомстве считают, что она действует на территории Беларуси и Украины.

Об этом свидетельствует и тот факт, что в Украине один белорус, воевавший в «Редуте», 22-летний белорус Максим Зезюльчик, был приговорен к 10 годам колонии. В Службе безопасности Украины его также считают агентом КГБ Беларуси. Еще один белорус, также воевавший в «Редуте» сейчас ждет суда — ему также грозит 10 лет лишения свободы.

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