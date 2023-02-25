Дома было опасно: Зеленский показал, где живет с начала полномасштабного вторжения
- 25.02.2023, 16:06
Президент Украины показал свой быт.
С начала полномасштабной войны с российскими оккупантами президент Украины Владимир Зеленский живет в одной из комнат на улице Банковой в Киеве в здании Офиса президента. Он показал журналисту Дмитрию Комарову свой быт и гардероб.
Фильм с этими кадрами опубликован на YouTube-странице «Світ навиворіт», сообщает «Апостроф».
Утром 24 февраля 2022 года украинский президент сразу же приехал на Банковую. Позже к нему присоединились жена и дети, которым было опасно оставаться дома. С тех пор, уже год, они живут там.
«Это мой дом. Я здесь живу год», - сказал Зеленский Комарову, показывая свою комнату.
Изменения коснулись не только места проживания, но и гардероба президента Украины. Сейчас он носит не респектабельные костюмы, а одежду в стиле «милитари».
- У меня было то, в чем я ездил на фронт, у меня здесь есть маленький гардероб. Там одинаковая одежда просто, - рассказал Зеленский, добавив что у него есть пиджак, который он наденет после победы Украины.
На рабочем столе Зеленского стоит семейное фото - он в образе Супермена с детьми и женой.
На замечание Комарова о том, что за год войны Зеленский очень изменился внешне, особенно глаза, президент ответил: «Глазам приказывать не могу, как есть, так есть».