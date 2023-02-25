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Пересчет «тунеядцев» и банковские новшества: что изменится в Беларуси с 1 марта

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  • 25.02.2023, 16:15
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Пересчет «тунеядцев» и банковские новшества: что изменится в Беларуси с 1 марта

Некоторые изменения серьезно повлияют на наши кошельки.

«Зеркало» собрало подборку мартовских изменений, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.

Снижение ставки рефинансирования

Нацбанк с 1 марта снизит ставку рефинансирования до 11% годовых. Информация об этом появилась на сайте регулятора. К этой ставке привязаны некоторые банковские кредиты.

Какие еще банковские изменения

С 1 марта чешский банк Komerční banka прекратит отправлять платежи в Беларусь и Россию. Речь идет про денежные отправления в любой валюте. Также банк заявил, что может принимать не все платежи из этих стран или же будет устраивать дополнительную проверку, что займет больше времени, чем обычно.

Пересчет «тунеядцев»

В марте чиновники опубликуют обновленную базу «не занятого в экономике» населения. За февраль чиновники должны были актуализировать данные в этой базе. Тем, кто попадет в эту базу и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду.

Подорожание сигарет

«Табак-инвест» повысит со следующего месяца цены на многие сигареты. К примеру, на Camel Blue и Camel Yellow — на 30 копеек (до 4,65 рубля), на Winston Classic и Winston Blue — тоже на 30 копеек (до 5,5 рубля), на Winston XS Purple Mix — на 25 копеек (до 5,25 рубля).

Гродненская табачная фабрика «Неман», «Интер Тобакко» и «Беларусьторг» в марте не намерены повышать цены на сигареты.

«Беларусьторг» с марта будет продавать сигареты Chapman Compact, их цена — 6,5 рубля, а «Неман» — Dove Gold King Size Edition и Dove Platinum King Size Edition (по 2,5 рубля).

Новшество по подаркам чиновникам

В Беларуси с марта повышают допустимую стоимость подарка, который могут вручить должностному лицу на протокольных и других официальных мероприятиях. Вместо прежних 5 базовых величин (185 рублей) она будет составляет 20 базовых (740 рублей).

Успеть подать декларацию

Белорусам нужно по 31 марта включительно отправить налоговую декларацию по доходам за 2022 год. Если опоздать с ее подачей, то предусмотрен штраф в половину базовой величины (сегодня это 16 рублей). Речь о ситуациях, когда просрочка составляет больше 30 рабочих дней (если декларация предусматривает уплату налога) или больше 12 месяцев (если налог не надо платить).

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