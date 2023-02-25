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«Бочка пороха под Лукашенко вот-вот рванет»

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  • 25.02.2023, 16:25
  • 6,008
«Бочка пороха под Лукашенко вот-вот рванет»

Узурпатор попал в собственную ловушку.

На днях авторитетное международное СМИ опубликовало информацию о планах по усилению российского влияния в Беларуси. Согласно документу, Кремль собирается к 2030 году полностью присоединить Беларусь.

Вот как это прокомментировал Лукашенко: «Я в этом «котле» полностью варюсь и участвую в этом», — заявил Лукашенко. Читателей сайта Charter97.org возмутили слова диктатора. Приводим некоторые комментарии:

«Узурпатор попал в свою собственную ловушку, когда поставил на Путина, а сейчас у него агония».

«Эта тварь собирается дожить до 2030-го года? Нагло строит долгосрочные планы, сидя на бочке пороха, которая вот-вот рванет».

«Что там на счет измены государству? Шкловской должен быть пойман и отправлен в тюрьму».

«Вода в этом котле становится горячее и горячее».

«Главный изменник страны - самозванец, захвативший власть в Беларуси с помощью силовиков, которые тоже попадают под эту статью. Мотайте на ус, господа. Всё, что вы получаете от самозванца, будет конфисковано, а вы за соучастие попадаете под эту же статью».

«Не дождешься, синепалый! Скоро больно грохнешься со своего стула без ножки. Не тебе решать судьбу нашей Беларуси».

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