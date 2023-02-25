закрыть
25 февраля 2023, суббота, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Невзоров о будущем РФ: Побитая, рассыплется за ненужностью

2
  • 25.02.2023, 16:47
  • 1,428
Невзоров о будущем РФ: Побитая, рассыплется за ненужностью

Он уверен, что итогом войны, развязанной Кремлем против Украины, станет распад России.

Фейк о «второй армии мира» стал основой существования Российской Федерации. Война против Украины показала, что это миф. Неизбежным итогом всей этой авантюры станет распад страны.

Такое мнение высказал российский публицист Александр Невзоров:

- Никто и «рвать»-то ее особо не будет. Побитая, она рассыплется за ненужностью. Исчезнет смысл ее существования. Россия - это имя насилия. (Во всем остальном ее успехи весьма скромны, или вовсе ничтожны).

Да, какое-то время она «срывала аплодисменты». Ведь «насильник», это хоть и мерзкое, но все-же амплуа, некая роль в мировом театре. Роль закончилась, настало время исчезнуть.

История - безжалостный директор мирового театра. Она не берет взяток, не имеет любимчиков и ни с кем не состоит в «родстве».

Она играючи сломала утративший силу СССР, а теперь зачищает пространство от его злобных обломков.

Еще лет 10 Россия могла бы успешно скрывать свою «импотенцию», но глупый Путин приказал «идти на дело». Тут-то все и открылось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников