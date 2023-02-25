Невзоров о будущем РФ: Побитая, рассыплется за ненужностью 2 25.02.2023, 16:47

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Он уверен, что итогом войны, развязанной Кремлем против Украины, станет распад России.

Фейк о «второй армии мира» стал основой существования Российской Федерации. Война против Украины показала, что это миф. Неизбежным итогом всей этой авантюры станет распад страны.

Такое мнение высказал российский публицист Александр Невзоров:

- Никто и «рвать»-то ее особо не будет. Побитая, она рассыплется за ненужностью. Исчезнет смысл ее существования. Россия - это имя насилия. (Во всем остальном ее успехи весьма скромны, или вовсе ничтожны).

Да, какое-то время она «срывала аплодисменты». Ведь «насильник», это хоть и мерзкое, но все-же амплуа, некая роль в мировом театре. Роль закончилась, настало время исчезнуть.

История - безжалостный директор мирового театра. Она не берет взяток, не имеет любимчиков и ни с кем не состоит в «родстве».

Она играючи сломала утративший силу СССР, а теперь зачищает пространство от его злобных обломков.

Еще лет 10 Россия могла бы успешно скрывать свою «импотенцию», но глупый Путин приказал «идти на дело». Тут-то все и открылось.

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